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akp avrupa defterini kapattı!

AKP AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI!

AKP MYK'da “Aktif bir kampanya yürüttük. Maksat hasıl oldu daha fazla germeye gerek yok” düşüncesiyle, Avrupa'daki referandum gezilerine son verilmesi kararı alındığı öğrenildi.

Tarih : 22 Mart 2017, 09:31
Puan Ver : Akp Avrupa Defterini Kapattı!(7/10)6


AKP'nin önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) referandum çalışmaları ele alındı. Volkan Yanardağ'ın haberine göre; son bir ayda AKP'li 51 milletvekilinin, yurtdışında sandıkların kurulduğu ülkelerde 79 toplantıya katıldığı bilgisi paylaşıldı. Milletvekillerinin ve bakanların yeteri kadar yurtdışında ‘evet' kampanyasına destek sağladığı belirtilirken, “Daha fazla germeye gerek yok. Etkili, aktif bir kampanya yürüttük” yorumları yapıldı. “Maksat hasıl oldu.



Daha fazla gitmeyeceğiz” değerlendirmesi üzerine toplantıdan avrupa'ya yönelik  gezilerin tamamlanması kararı çıktı. Yurtdışında 27 mart'ta başlayacak oy verme işlemlerinin de ele alındığı MYK'da, Avrupa'daki bazı ülkelerde PKK'nın camilerde oy verilmesine karşı çalışma yürüttüğü de kaydedildi. Bazı Avrupa ülkelerindeki dış temsilciliklerin çok küçük olması nedeniyle farklı mekânlarda oy kullandırılabileceği bilgisi de toplantıda masaya yatırıldı.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Akp  Avrupa  Defterini  Kapattı    haber

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