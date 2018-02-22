AKOM'UN İŞGALİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI! 5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Milli İstihbarat Teşkilatı'na anlık görüntü akışını kesmek amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'ni işgal girişiminde bulunan 5 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında, sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, olay tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay, yüzbaşı Hakan Özhan, yüzbaşı Ramazan Derviş, öğrenci yüzbaşı Levent Aksoy ve öğrenci yüzbaşı Mehmet Fatih Güven'i "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar darbe girişimini engellemeye çalışan 6 kişiye karşı "kasten yaralama" ve "mala zarar vermek" ve suçlarından ise 41'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
11 SANIK BERAAT ETTİ
Sanıkların yargılama aşamasında pişmanlık gösterir bir beyanda bulunmadıkları belirtilerek sanıklar hakkında verilen cezalarda herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti söz konusu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Ramazan Sezer'in iki kişiye karşı "silahla tehdit" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti 9'u er 11 sanığın ise beraatine karar verdi.
"AMAÇLARI MİT'E GİDEN GÖRÜNTÜ AKIŞINI KESMEKTİ"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul'un kritik noktalarının 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kameralarla izlendiği AKOM'un, darbeciler tarafından ele geçirilerek Milli İstihbahrat Teşkilatı'na anlık görüntü akışının kesilmek istendiğinin amaçlandığı belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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