O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

AKOM'DAN İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI


AKOM'DAN İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Tarih : 22 Ocak 2016, 16:06
Puan Ver : Akom'dan İstanbul'a Yoğun Kar Yağışı Uyarısı(9/10)6


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yaparak beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulundu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji Birimi'nin hava tahmin verilerine göre İstanbul bugün yoğun kar yağışlı havanın bugün etkisi altına girmesi bekleniyor.



KAR KALINLIĞI 25 CM OLABİLİR

Meteorolojik verilere göre İstanbul il genelinde kar kalınlıkları değişik yerlerde 5-25 cm civarı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm devam ediyor.



ZAMAN ZAMAN TİPİ ŞEKLİNDE..

Kar yağışının zaman zamana rüzgarın etkisiyle tipi şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Sürücülerin ve tatile gidecek vatandaşların araç kullanırken takip mesafelerini korumalarını, aşırı hız yapmamaları ve toplu taşım araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir.



Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, Zabıta, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler, Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, İETT, İSKİ, Atık Yönetimi, Trafik, Kırsal Hizmetler Destek, Veteriner Hizmetleri Müdürlükleri, Beyaz Masa, İSFALT, İGDAŞ, İSBAK, Şehir Hatları, Ulaşım A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, AYEDAŞ, sorumlu müdürleri AKOM yönetim masasında koordinasyon sağlayacak.



5 BİN 450 PERSONEL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında 1.114 araç ve iş makinesi, 5 bin 450 personel ile 4000 km yol ağında olumsuzluklara karşı vardiyalı görev yapıyor.








Etiketler: Akom  Dan  İstanbul  A  Yoğun  Kar  Yağışı  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER