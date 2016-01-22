

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yaparak beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulundu.







Açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji Birimi'nin hava tahmin verilerine göre İstanbul bugün yoğun kar yağışlı havanın bugün etkisi altına girmesi bekleniyor.







KAR KALINLIĞI 25 CM OLABİLİR



Meteorolojik verilere göre İstanbul il genelinde kar kalınlıkları değişik yerlerde 5-25 cm civarı olacağı tahmin ediliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm devam ediyor.







ZAMAN ZAMAN TİPİ ŞEKLİNDE..



Kar yağışının zaman zamana rüzgarın etkisiyle tipi şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Sürücülerin ve tatile gidecek vatandaşların araç kullanırken takip mesafelerini korumalarını, aşırı hız yapmamaları ve toplu taşım araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir.







Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, Zabıta, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler, Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, İETT, İSKİ, Atık Yönetimi, Trafik, Kırsal Hizmetler Destek, Veteriner Hizmetleri Müdürlükleri, Beyaz Masa, İSFALT, İGDAŞ, İSBAK, Şehir Hatları, Ulaşım A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, AYEDAŞ, sorumlu müdürleri AKOM yönetim masasında koordinasyon sağlayacak.







5 BİN 450 PERSONEL



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında 1.114 araç ve iş makinesi, 5 bin 450 personel ile 4000 km yol ağında olumsuzluklara karşı vardiyalı görev yapıyor.