

Balkandan üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek olan İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. Açıklama ile hava sıcaklıklarında görülecek düşüş konusunda vatandaşlar uyarıldı.







Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve ocak ayı sonuna kadar da mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.







AKOM'dan yapılan açıklama, "Yurdumuzun Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da perşembe kar başlayacak" denildi.







Ayrıca, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı.







kaynak:haberaktüel