AKOM SAAT VERDİ! İSTANBUL'DA GECE 3'TEN SONRA ŞİDDETLİ YAĞMUR GELİYOR
Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.
İBB SEFERBER OLDU
İBB Ekipleri su baskınları ile 6 bin 388 personel bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor.
153-Beyaz Masa ve 110 İtfaiye ye komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakikası içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi.
AKOM: SAAT 3'TEN SONRASINA DİKKAT
AKOM ise gece saatlerinde yeni bir uyarı yayınladı. Fırtınanın hemen ardından, yağışın gece saatlerinde yeniden etkili olacağını duyuran AKOM, bu kez saat verdi. AKOM'un açıklamasına göre sabaha karşı saat 03:00'dan sonra İstanbul yeni bir şiddetli yağış dalgasının etkisine girecek.
AKOM, vatandaşları sel baskınlarına karşı dikkatli olması konusunda da uyardı.
Kaynak: haberinburada
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