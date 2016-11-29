

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'daki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddetli soğuk hava bugün iyice kendini hissettirecek. Bugün yağmur, ara ara dolu şekilde yağacak. Gece sulu kar bekleniyor." denildi.







AKOM: GECE KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK







Bir haftadır İstanbul'a çarşamba günü kar geleceği konuşulurken AKOM'dan bugün uyarı geldi. AKOM, gece saatlerinde sulu kar yağışının başlayacağını duyurdu.







4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI







Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara Bölgesi'nde kalan 4 il için 3 gün sürecek fırtına uyarısında bulundu.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü yayınladığı uyarı ile vatandaşları hava koşullarına karşı dikkatli olmalarına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, bugün Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in kuzey ilçelerinde fırtınanın süreceği, perşembe günü Çanakkale, Balıkesir, İzmir ile Aydın'ın batısında rüzgarın fırtına şeklinde eseceği açıklandı. Hava sıcaklıklarının 8 ile 12 derece arasında düşeceği bildirilen açıklamada fırtınadan dolayı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olayların yaşanabileceği, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.







kaynak:haberler