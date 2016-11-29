Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!

AKOM: İSTANBUL'DA GECE SULU KAR BEKLENİYOR


AKOM: İSTANBUL'DA GECE SULU KAR BEKLENİYOR
Tarih : 29 Kasım 2016, 10:48
Puan Ver : Akom: İstanbul'da Gece Sulu Kar Bekleniyor(7/10)7


 Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'daki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddetli soğuk hava bugün iyice kendini hissettirecek. Bugün yağmur, ara ara dolu şekilde yağacak. Gece sulu kar bekleniyor." denildi.



AKOM: GECE KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK



Bir haftadır İstanbul'a çarşamba günü kar geleceği konuşulurken AKOM'dan bugün uyarı geldi. AKOM, gece saatlerinde sulu kar yağışının başlayacağını duyurdu.



4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara Bölgesi'nde kalan 4 il için 3 gün sürecek fırtına uyarısında bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü yayınladığı uyarı ile vatandaşları hava koşullarına karşı dikkatli olmalarına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, bugün Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in kuzey ilçelerinde fırtınanın süreceği, perşembe günü Çanakkale, Balıkesir, İzmir ile Aydın'ın batısında rüzgarın fırtına şeklinde eseceği açıklandı. Hava sıcaklıklarının 8 ile 12 derece arasında düşeceği bildirilen açıklamada fırtınadan dolayı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olayların yaşanabileceği, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Akom  İstanbul  Da  Gece  Sulu  Kar  Bekleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER