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akne ve sivilceye dikkat

AKNE VE SİVİLCEYE DİKKAT

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, akne ve sivilce konusunda uyardı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 11:05
Puan Ver : Akne Ve Sivilceye Dikkat(9/10)8


Güngen, özellikle ergenlik döneminde baş gösteren ve zamanla gittikçe artan sivilcelerin kötü bir görünüşe neden olduğu için herkesin muzdarip olduğu bir sorun olduğunu söyledi.



İnsan derisinin içinde özellikle de boynun yukarısında kalan bölgelerde her tüy ağzına bir yağ gözeneği düştüğünü belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Bu yağ gözeneklerinin içinde de cildimizin parlaklığını sağlayan, onu dış koşullardan, rüzgar, güneş vb. koruyan sebum diye bilinen sabunumsu bir madde bulunmaktadır. Gözeneklerin içerisine dolan bu yağ, bakteri ve ölü hücre kalıntılarının birikmesi ve havayla temas etmesi akne ve sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olur. Yiyeceklerin (kuruyemiş, yağlı yiyecekler, gazlı içecekler vs) akneyi arttırdığı bilimsel olarak kanitlanmamıştır. Ancak eğer bu gıdaları yediğinde kişide akne lezyonlarının arttığı gözlendiyse bu gıdalardan uzak durulmalıdır. Yüz temizliğine önem gösterilmelidir. Uzmanımızın tavsiye ettiği ürünlerle cilt günde 2 kez arındırılmalıdır. Merkezimizde uygulanan akne tedavisiyle cildiniz yepyeni ışıl ışıl bir görünüme sahip olacak” diye konuştu.



 








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