AKLİ DENGESİ OLMAYAN ADAM YOLDA ÇIPLAK YÜRÜYÜNCE GÖZALTINA ALINDI
Çorum'da cadde üzerinde çırılçıplak yürüyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı söylenen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Çorum'da cadde üzerinde çırılçıplak yürüyen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve adı açıklanmayan kişi, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN KİŞİ ÇIPLAK OLARAK YÜRÜMEYE BAŞLADI
Çorum'un en işlek yerlerinden olan Cemilbey Caddesi üzerinde dün akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, çıplak olarak yürümeye başladı.
AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLEREK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen adamı, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yakaladı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve adı açıklanmayan kişi, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Depremde Yıkılan Evine Değil Ölen Civcivlerine Ağladı
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü 1 Ay Ulaşıma Kapatıldı
- Fetö'nün 'mahrem Abisi' Kovalamacada Polise Tosladı, Soluğu Kodeste Aldı
- Kangal Cinsi Köpek Tek Seferde 17 Yavru Doğurdu
- İçişleri Bakanlığı Son Bir Haftada Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
- Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
- Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
- Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
- İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar