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Akkuyu Projesine Yeni Türk Ortak Geliyor

AKKUYU PROJESİNE YENİ TÜRK ORTAK GELİYOR

Akkuyu projesine liderlik eden Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, projeye Türk ortak olarak EÜAŞ'ı dahil etmek için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Tarih : 07 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Akkuyu Projesine Yeni Türk Ortak Geliyor(10/10)6

Rosatom, santrali inşa edip işletecek olan Akkuyu Nükleer AŞ'nin yüzde 49'unu Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'tan oluşan konsorsiyuma satacağını geçen yıl açıkladı. Ancak ortaklığı resmi hale getirecek hissedarlar anlaşması imzalanmadı. Soruları e-posta ile yanıtlayan Rosatom, Kolin ve Kalyon'un ortaklığı ayrıntılarıyla değerlendirdikten sonra projeden çekilmeye karar verdiklerini belirterek, daha önce yayımlanan haberleri resmi olarak teyit etti.

FARKLI ORTAKLIK MODELLERİ GÜNDEMDE

Cengiz Holding'in projede yüklenici olarak kaldığını belirten Rosatom, holding ile başka "ortaklık seçeneklerinin" görüşüldüğünü belirtti. Rosatom projeye bu yıl içinde yeni yatırımcı ve ortaklar alacağını tahmin ediyor.

EÜAŞ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Rus şirketin cevabında, "Rosatom'un projeye dahil olma olasılığını görüştüğü şirketlerden biri EÜAŞ... Görüşmeler sonunda Akkuyu nükleer santral projesinin yatırımcıları ve ortakları arasına EÜAŞ'ın katılmasından memnuniyet duyarız" denildi.

Şirket ayrıca, "Yüzde 49 payın tümü için tek bir yatırımcı olabilir, ya da birkaç şirket daha küçük paylarla (yeni ortak olabilir)" dedi.

Dün bilgi veren iki Türk enerji sektörü kaynağı da Türk tarafının yüzde 49 pay sahibi olacağı santralde ortaklık görüşmelerinin ilk aşamada olduğunu ve projenin en az bir Türk ortakla devam etmesinin planlandığını ifade etti.

20 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Rosatom, 20 milyar dolara mal olması beklenen 4,800 MW güç üretecek santral projesine yeni ortaklar alınmasının projeyi geciktirme ihtimali hakkındaki soruya, bu yıl içinde genel inşaat izni almayı beklediği, bu sayede santralin inşasına derhal başlanabileceği cevabını verdi.

Şirket ortak değişikliğinin maliyetlere etkisi olup olmayacağı sorusuna doğrudan bir cevap vermedi.

Santralin inşaatın başlamasından yedi yıl sonra devreye alınması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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