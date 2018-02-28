AKİT TV SUNUCUSUNUN SKANDAL SÖZLERİ ÜZERİNE YARGI HAREKETE GEÇTİ!
"Sivil öldürecek olsak Cihangir'den Etiler'den başlarız!" diyen Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında soruşturma açıldı. Keser, ifadeye çağrıldı.
Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programındaki konuşma üzerine soruşturma başlatıldı.
İKİ AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Alınan bilgiye göre, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.
BAŞSAVCILIK İFADE VERMEYE ÇAĞIRDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.
NE OLMUŞTU
Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programının sunucu Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" demişti.
Kaynak: haberinburada
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