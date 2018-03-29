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Akıntıya Kapılan Polis 8 Gündür Bulunamadı! 472 Kişilik Ekip Arıyor

AKINTIYA KAPILAN POLİS 8 GÜNDÜR BULUNAMADI! 472 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Trabzon'un Maçka ilçesinde 8 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor. 472 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Tarih : 29 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Akıntıya Kapılan Polis 8 Gündür Bulunamadı! 472 Kişilik Ekip Arıyor(6/10)2

Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. 8 gün önce kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 472 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

49 DALGIÇ ARAMA YAPIYOR

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede 49 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterlerin de katıldığı aramalarda 44 araç, 2 zırhlı araç, 2 iş makinesi, bot ve riskli görünen bölgelerde su altı kamerası kullanılıyor.

AYAN AİLESİNİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesince olay yerinde kurulan çadırlarda Ayan ailesinin bekleyişi sürüyor. AFAD tarafından kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinde yetkililer tarafından bölge haritaları üzerinde incelemeler yapılarak, toplantılar ve iş bölümü çalışmaları gerçekleştiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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