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Akıncı Üssü'nden Kaçan Darbeci Hainler, Tarlada Böyle Kıstırılmış!
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AKINCI ÜSSÜ'NDEN KAÇAN DARBECİ HAİNLER, TARLADA BÖYLE KISTIRILMIŞ!


Akıncı Üssü'nden kaçan darbeci hainler, tarlada böyle kıstırılmış!
Tarih : 13 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Akıncı Üssü'nden Kaçan Darbeci Hainler, Tarlada Böyle Kıstırılmış!(7/10)3

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 16 Temmuz sabahı kalkışmanın merkez üssü Akıncılar Üssü'nden kaçarken tarlada yakalanan FETÖ'cülerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Binbaşılar Mehmet Fatih Özkan, Kenan Comart ile üsteğmenler Abdülsamet Kara, Fatih Özcan üssün yakınındaki tarlada böyle yakalandı.

AKINCI ÜSSÜ'NDEN KAÇARKEN YAKALANDILAR

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan FETÖ'cülerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akıncı'da yakalanan birçok FETÖ'cü "tarla bakmaya gittiği" yalanına sığınırken, pilotlar tarlada fare gibi kıstırıldı.

MAK TİMİNİ TAŞIDILAR

16 Temmuz 2016 sabahı, Akıncı Üssü'nden sivil kıyafetlerini giyip çitten atlayarak kaçan FETÖ'cü pilotlar, Jandarma tarafından cephanelik bölgesine yakın bir tarlada yakalandı.

GENERALLERİ DERDERST ETMİŞLERDİ

Tarlada kıstırılan FETÖ'cülerin, havacı üsteğmen Abdülsamet Kara, üsteğmen Fatih Özcan, binbaşı Mehmet Fatih Özkan ve 15 Temmuz gecesi helikopterle, Yalova, İstanbul ve Ankara'da turist gibi gezen binbaşı Kenan Comart olduğu belirlendi. FETÖ'cü pilotların, 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe generallerin derdest edilmesi için MAK timlerini götüren pilotlar olduğu da tespit edildi.

Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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