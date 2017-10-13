AKINCI ÜSSÜ'NDEN KAÇAN DARBECİ HAİNLER, TARLADA BÖYLE KISTIRILMIŞ!
Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 16 Temmuz sabahı kalkışmanın merkez üssü Akıncılar Üssü'nden kaçarken tarlada yakalanan FETÖ'cülerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Binbaşılar Mehmet Fatih Özkan, Kenan Comart ile üsteğmenler Abdülsamet Kara, Fatih Özcan üssün yakınındaki tarlada böyle yakalandı.
AKINCI ÜSSÜ'NDEN KAÇARKEN YAKALANDILAR
15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan FETÖ'cülerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akıncı'da yakalanan birçok FETÖ'cü "tarla bakmaya gittiği" yalanına sığınırken, pilotlar tarlada fare gibi kıstırıldı.
MAK TİMİNİ TAŞIDILAR
16 Temmuz 2016 sabahı, Akıncı Üssü'nden sivil kıyafetlerini giyip çitten atlayarak kaçan FETÖ'cü pilotlar, Jandarma tarafından cephanelik bölgesine yakın bir tarlada yakalandı.
GENERALLERİ DERDERST ETMİŞLERDİ
Tarlada kıstırılan FETÖ'cülerin, havacı üsteğmen Abdülsamet Kara, üsteğmen Fatih Özcan, binbaşı Mehmet Fatih Özkan ve 15 Temmuz gecesi helikopterle, Yalova, İstanbul ve Ankara'da turist gibi gezen binbaşı Kenan Comart olduğu belirlendi. FETÖ'cü pilotların, 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe generallerin derdest edilmesi için MAK timlerini götüren pilotlar olduğu da tespit edildi.
Kaynak: YeniŞafak
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Silahlı Saldırıya Uğrayan Savcı, Yargıtay Tetkik Hakimliğine Getirildi
- Hatay'a Düşen Suriye Uçağının Pilotu Serbest Bırakıldı!
- Vize Krizinin Çözümünü Görüşecek Abd Heyetinin Geliş Tarihi Belli Oldu
- Emine Erdoğan Twitter'dan İlk Paylaşımını Yaptı, Tweetin Sonundaki Ee Dikkat Çekti
- Son Dakika! 120 Özel Kuvvetler Askeri İdlib'e Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
- Abd'nin Ardından İsrail De Unesco'dan Çekiliyor!
- Mısır'da Yeni Bir Piramit Keşfedildi
- Abd'den Türkiye'ye Ambargo Hazırlığı! 283 Türk Politikacı Ve İş Adamı İçin Kara Liste Hazırlanıyor
- İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar