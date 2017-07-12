"AKINCI ÜSSÜ'NDEKİ 15 TEMMUZ" UZAYDAN BÖYLE GÖRÜLDÜ
15 Temmuz darbe girişiminin izleri, uzaydan çekilen fotoğraflara da yansıdı.
Darbe girişiminin merkez karargahı Akıncı Üssü'nde yaşananlar, uydudan çekilen görüntülerde de çok net görünüyor.DARBE ÖNCESİ AKINCI ÜSSÜ'NDE HER ŞEY NORMAL
Darbe girişiminden birkaç hafta öncesi. Akıncı Üssü'ndeki pistler boş. Darbe girişiminden 5 ay önce, Şubat ayında çekilen uydu fotoğrafında her şey normal. Savaş uçaklarının büyük bir kısmı görevde, olanlar da ya park halinde ya da hangarlarında. Üste tek bir helikopter bulunmuyor.DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR
Ancak Darbe girişiminin hemen sonrasında çekilen uydu fotoğraflarında durum çok farklı. Anormallik hemen dikkat çekiyor. Daha önce boş olan orta pistte bu kez bir düzine helikopter bulunuyor. Üste iki büyük askeri kargo uçağı göze çarpıyor. Biri park halinde, biri de pistte. Bütün bu hareketlilik darbecilerin eseri. Darbeye katılan helikopterlerin sayısı o kadar çok ki, Karargah binalarından piste çıkan tali yolda bile iki helikopter yer alıyor.DARBEYE KARŞI DURANLARIN ÇABASI DA UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ve darbeye karşı duranların izleri... Darbe girişiminin ardından çekilen fotoğraflarda darbe karşıtlarının çabaları da görülüyor. Darbecilere karşı direniş gösteren askerler ile üssün yer aldığı Kazan halkının direnişi uydu fotoğraflarına yansıdı. Savaş uçaklarının piste çıkmalarını engellemek için onlarca otomobilin pist girişine park edildiği görülüyor. Bununla da yetinmeyen darbe karşıtlarının, araçlarını belli aralıklarda piste park etmeleri de uzaydan çekilen fotoğraflara yansıdı. Uçakların kalkışını engellemek için pist ortasına ve sonuna park edilen kamyonlar da uydu fotoğraflarında net olarak yer aldı.DARBE GİRİŞİMİNDEN 5 AY SONRA ÜS HAYALETE DÖNDÜ
Akıncı Üssünün, darbe girişiminden 5 ay sonra; Ekim ayında çekilen uydu fotoğraflarında bir hayalet üs görünümünde. Kapatıldığı açıklanan üssün boş pistleri ve hangarları uydu fotoğraflarına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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