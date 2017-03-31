

'25 F-16 uçağı havalandı'







Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın hazırladığı iddianameye göre darbe girişimi gecesi, toplam 25 F-16 uçağı havalandı ve bunlardan 11'i bombalama faaliyetine katıldı.







İddianamede, pilotlardan ikisinin İstanbul üzerinde alçak uçuş yaptığı, iki F-16 pilotunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildiği belirtildi. Kalan 10 F-16 pilotunun da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı kaydedildi.







kaynak:haberler