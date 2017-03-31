Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

AKINCI ÜSSÜ İDDİANAMESİ MAHKEMEDE: ASKERİ KANADIN...


AKINCI ÜSSÜ İDDİANAMESİ MAHKEMEDE: ASKERİ KANADIN...
Tarih : 31 Mart 2017, 13:21
Puan Ver : Akıncı Üssü İddianamesi Mahkemede: Askeri Kanadın...(10/10)10


'25 F-16 uçağı havalandı'



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın hazırladığı iddianameye göre darbe girişimi gecesi, toplam 25 F-16 uçağı havalandı ve bunlardan 11'i bombalama faaliyetine katıldı.



İddianamede, pilotlardan ikisinin İstanbul üzerinde alçak uçuş yaptığı, iki F-16 pilotunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildiği belirtildi. Kalan 10 F-16 pilotunun da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı kaydedildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Akıncı  Üssü  İddianamesi  Mahkemede  Askeri  Kanadın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER