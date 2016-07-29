

Aralarında Akın Öztürk'ün de olduğu 30 generalin ihraç edildiği Hava'da en büyük darbeyi bu kuvvetin vurucu gücünü oluşturan ana jet üs komutanlıkları ile savaş pilotları yedi. Hürriyet'in haberine göre, İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı dahil ana üs komutanlarından 8'i TSK'dan atılırken, bu üslerde çoğu savaş pilotu olan 213 subay da ihraç edildi. Savaş uçaklarını bomba yükleyerek uçuşa hazırlayan havacı bakım teknisyeni 44 havacı astsubay da ihraç edilenler arasında yer aldı.