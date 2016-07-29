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AKINCI ARTIK HAYALET ÜS!


AKINCI ARTIK HAYALET ÜS!
Tarih : 29 Temmuz 2016, 09:10
Puan Ver : Akıncı Artık Hayalet Üs!(10/10)9


Aralarında Akın Öztürk'ün de olduğu 30 generalin ihraç edildiği Hava'da en büyük darbeyi bu kuvvetin vurucu gücünü oluşturan ana jet üs komutanlıkları ile savaş pilotları yedi. Hürriyet'in haberine göre, İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı dahil ana üs komutanlarından 8'i TSK'dan atılırken, bu üslerde çoğu savaş pilotu olan 213 subay da ihraç edildi. Savaş uçaklarını bomba yükleyerek uçuşa hazırlayan havacı bakım teknisyeni 44 havacı astsubay da ihraç edilenler arasında yer aldı.








Etiketler: Akıncı  Artık  Hayalet  Üs    haber

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