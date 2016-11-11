

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin başlattığı operasyon Kayseri'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Adıyaman, Sakarya ve Aksaray'da yürütülüyor. Operasyonda, aralarında FETÖ'nün Sosyal Güvenlik Kurumu sorumlusu ve bir noterin de bulunduğu 79 kişi için gözaltı işlemi yapılırken evleri ve işyerleri de aranıyor.



Eski emir subayı da gözaltında







Bu arada 15 Temmuz kalkışmasının sorumluları arasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün, Kayseri'de Tümgeneral rütbesiyle görev yaptığı sırada emir subaylığını yapan emekli astsubay A.Ü. de gözaltına alındı.







Emekli astsubay A.Ü.'nün darbe gecesi Orgeneral Akın Öztürk ile yaptığı görüşmeler nedeniyle Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.







kaynak:sonhaber