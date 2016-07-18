

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından telaffuz edilen isimlerden biri de Orgeneral Akın Öztürk oldu. Gece yarısında başlatılan kalkışma hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı. Vatana ihanetten yargılanacak olan Akın Öztürk kimdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Akın Öztürk



kimdir sorusunun yanıtı...







Darbe teşebbüsünün engellenmesinin ardından DHA'ya açıklamalarda bulunan Akın Öztürk, "Yüksek Askerî Şura üyesi olarak milletinin emrinde olan ben Hava Orgeneral Akın Öztürk; kalkışma başladıktan itibaren kısa süre içerisinde bulundukları yere ulaşarak sürekli bir şekilde Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettim ve yanında bulundum. Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ın isteği üzerine faillerle bizzat münazara ederek bir an önce hatalarından dönmeleri için gayret sarf ettim." ifadelerini kullanmıştı.







Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, darbe girişimi soruşturması kapsamında ters kelepçe ile gözaltına alındı. Bu sırada görüntülenen Öztürk'ün vücudunun pek çok yerinde yara izleri bulunduğu gözlendi. Öztürk'ün sorgusuna Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam edilecek.