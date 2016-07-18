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akın öztürk soruşturma kapsamında gözaltına alındı

AKIN ÖZTÜRK SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Akın Öztürk kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk darbe soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öztürk'ün vücudundaki yara izleri dikkat çekti.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 09:40
Puan Ver : Akın Öztürk Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alındı(7/10)4


15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından telaffuz edilen isimlerden biri de Orgeneral Akın Öztürk oldu. Gece yarısında başlatılan kalkışma hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı. Vatana ihanetten yargılanacak olan Akın Öztürk kimdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Akın Öztürk

kimdir sorusunun yanıtı...



Darbe teşebbüsünün engellenmesinin ardından DHA'ya açıklamalarda bulunan Akın Öztürk, "Yüksek Askerî Şura üyesi olarak milletinin emrinde olan ben Hava Orgeneral Akın Öztürk; kalkışma başladıktan itibaren kısa süre içerisinde bulundukları yere ulaşarak sürekli bir şekilde Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettim ve yanında bulundum. Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ın isteği üzerine faillerle bizzat münazara ederek bir an önce hatalarından dönmeleri için gayret sarf ettim." ifadelerini kullanmıştı.



Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, darbe girişimi soruşturması kapsamında ters kelepçe ile gözaltına alındı. Bu sırada görüntülenen Öztürk'ün vücudunun pek çok yerinde yara izleri bulunduğu gözlendi. Öztürk'ün sorgusuna Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam edilecek.








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