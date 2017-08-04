Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada çapraz sorgusuna devam edilen eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi sanık Akın Öztürk, soru üzerine kardeşi Aydın Öztürk'ün Ege Üniversitesinden emekli olduğunu, daha sonra Yaşar Üniversitesi, ardından da İzmir Üniversitesinde derslere girdiğini söyledi. Bu üniversitenin KHK ile kapatıldığını daha sonra öğrendiğini belirten Öztürk, üniversitenin kime ait olduğunu bilmediğini savundu.

"PARTİGÖÇ'LE GÖRÜŞMEDİM"

Öztürk, sanıklardan damadı Hakan Karakuş'un ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine ise ABD'ye NATO tatbikatı kapsamında gittiğini, onun dışında ziyarete ilişkin bilgisi olmadığını öne sürdü.

Akın Öztürk, 15 Temmuz öncesinde askeri üslere ziyarette bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlarken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı döneminde gidemediği bazı birliklere, Hava Kuvvetleri Komutanının izniyle veda ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Soru üzerine, Mehmet Partigöç ile görüşmediğini, temasın emir subayı tarafından kurulduğunu öne süren Öztürk, Partigöç'ün telefonla görüştükleri sırada kendisine "Komutanı Akıncılara tahliye ettik. Siz de oraya geçin" dediği yönündeki tanık beyanını kabul etmediğini, Partigöç'ün de Genelkurmay çatı davasında bu anlatımını doğruladığını savundu.

"NEDEN ÖMER HALİSDEMİR GİBİ ŞEHİT OLMADIN?"

Bir avukatın, "Neden Ömer Halisdemir gibi şehit olmayı göze almadınız? Siz orada ikna turlarındayken sokakta insanlar şehit oluyordu" sözleri üzerine Öztürk, "Bunlar insanın kanına dokunan şeyler. Ben bu soruya cevap vermeyeceğim" dedi. Öztürk'ün bu sözlerine salondan tepki geldi.

Akın Öztürk, başka bir soru üzerine, lojmandan çıkarken telefonunu yanına alıp almadığını hatırlamadığını, telefonlarının emir subayında bulunduğunu savundu.

"KARARGAHTA SİVİL GÖRMEDİM"

Öztürk'e, sanıklardan koruma Astsubayı İsmail Keskin'in ifadesinde, "üsteki karargah binasında açık renk polo yaka tişört giyen bir kişi gördüğü" yönündeki beyanı aktarılarak, tarifteki gibi sivil kişi görüp görmediği soruldu. Öztürk, karargah binasında sivil görmediğini öne sürdü.

"Açık renk polo yaka tişört giyen kişi Nurettin Oruç olabilir mi?" yönündeki soru üzerine Öztürk, karargahta sivil görmediğini tekrarlayarak, "Bunu Sayın Genelkurmay Başkanımıza sorun" dedi. Sanıklar ile avukatları bu sözleri alkışladı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, sanıkları uyardı. İzleyiciler de sanıklara tepki gösterdi. İzleyicilerden ayağa kalkarak "Vatan hainleri, alçaklar" diye bağıranlar oldu. Kolluk güçleri izleyicilerle sanıklar arasında tedbir aldı.

Öztürk, daha sonra, "İsmail Keskin'in lafına inanıyorum, o görmüştür. Ben görmedim. Genelkurmay Başkanı beni birkaç kez filolara gönderdi. Ben yalan söylüyor olabilirim. Genelkurmay Başkanının kendisine soralım. Böyle bir sivil girdi mi, girmedi mi? Ben görmedim. Keskin, görmüş olabilir." diye konuştu.

"FETÖ OKULUNA GİTTİĞİMDE YANIMDA CHP'Lİ VEKİL VARDI"

Torunlarının, sanıklardan Hakan Çiçek'e ait olan ve kapatılan Anafartalar Kolejinde eğitim gördüğünü anlatan Öztürk, bu okullara, torunlarının gösterisi ve ödül töreni için iki kez gittiğini, ziyaretlerinden birinde yanında bir CHP milletvekili ile okulun müdürünün oturduğunu söyledi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a verdiği 60 kişilik listede bulunan kişilerden hatırladıkları sorulan Öztürk, listenin önemli bir operasyon yürüttüğü sırada eline geçtiğini, isimleri hatırlamadığını, müsteşara vererek, "Bu çok acele geldi. Lütfen gereğini yapın" dediğini iddia etti.

Üsse girdikten sonra dışarı çıkmadığını öne süren Öztürk, üs civarında vatandaşları görmediğini, bulundukları yerle tel örgüler arasında uzun mesafe olduğunu söyledi. "Üsse giriş çıkış yaptığınız, bu andan 5 dakika sonra halka ateş edildiği iddia ediliyor. Bu konuda tanık beyanları var." değerlendirmesi üzerine Öztürk, halka ateş edildiğine dair bir bilgisinin bulunmadığını, ancak Yaşar Güler'den bir çatışma olduğunu duyduğunu söyledi.

"HULUSİ PAŞA'YA SORUN"

Akıncı'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yan yana bulundukları sırada diğer askerlerin odadan çıktığı hatırlatılarak, "Herkes çıkıyor, Hulusi Paşa ile yalnız bırakılıyorsunuz. Hulusi Paşa'yı ikna etmeniz için yapılmış olabilir mi?" sorusu üzerine Öztürk, Akar'ı iknaya yönelik hiçbir çabasının bulunmadığını, bunun Akar'a da sorulabileceğini söyledi. Öztürk, "Soralım Hulusi Paşa'ya, bir tek kelime bu konuda konuşmuş muyum, sorun" dedi.

"Odada enterne edilmiş bir paşa var. Kime güvenerek bırakıp gittiler?" sorusu üzerine Öztürk, "Dışarıda silahlı askerler var." dedi. "Bu kadar rahat dolaşabilmek için onlardan olmak gerekiyor" değerlendirmesi üzerine Öztürk, "Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Bunu Genelkurmay Başkanına lütfen sorunuz." diye konuştu.

Müştekilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, 15 Temmuz'da damadı sanık Hakan Karakuş'u iki defa niçin aradığı sorusunu yanıtlayan Öztürk, birincisinde İzmir'den Kara Kuvvetleri Komutanının uçağıyla Ankara'ya döndüğünü bildirdiğini, ikincisinde ise Karakuş'un evine gideceği için "Evde misiniz?" diye sorduğunu ifade etti.

Öztürk, Aydın'ın sorusu üzerine derdest edilen komutanların yerini Kubilay Selçuk'tan öğrendiğini bildirdi.

"FETULLAH EŞİNİZE SAAT GÖNDERDİ Mİ?"

Başbakanlık avukatı İskender Minar'ın, "Mahrem imamlar" soruşturmasında geçen bir ifadede Fetullah Gülen'in eşine saat gönderdiği "Büyük Patron"dan bahsedildiğini belirterek, "Fetullah Gülen eşinize saat hediye etti mi?" diye sordu.

Öztürk, buna, "Polis araştırma yapmıştır, evde ne var ne yok görmüşlerdir" karşılığını verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ambleminin bulunduğu saatin bir sahibinin de Adil Öksüz olduğuna dikkat çekilmesi üzerine Öztürk, bu saatlerin kendisinden önceki komutanlarca sınırlı sayıda yaptırıldığını, ancak sonradan, istendiği zaman yeniden üretildiğini kaydetti.

"Balyoz kumpas soruşturmaları nedeniyle bazılarının önünün FETÖ tarafından kesilirken kendisinin önünün açıldığı" yönündeki soru üzerine Öztürk, "Ben önü açılarak gelen biri değilim" dedi, önceki yıllarda "terfi ettirilmemek için önünün kesildiğini" ileri sürdü.

DAMADI HAKKINDA SORUŞTURMA YAPMAMIŞ

Öztürk, bir başka soru üzerine, Hakan Evrim'in 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştüreyim" dediğini duymadığını, böyle bir şeyi hatırlamadığını iddia etti.

Bir soruyu yanıtlarken, "Bir, ben darbenin bir kişisi değilim. Bu darbeyi FETÖ taraftarları yapmıştır iki" diyen Öztürk, "Kardeşiniz FETÖ'nün okullarında çalışıyor. Damadınız FETÖ'cü subay. Damadınızı, kızınızı verirken araştırdınız mı?" sorusuna ise, "Abim, kesinlikle bir Cumhuriyet çocuğudur. Bu işlerle alakası olmayan bir insan. Damadımla ilgili yaptığım tek soruşturma, biz hemen komutanını arar, sorarız. Ziya Güler'e 'Ne diyorsun?' diye sordum" dedi.

4 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ, 1 KİŞİYİ HATIRLAYAMADI

Mahkeme Başkanı Giray'ın "Darbeyi kim yapıyor o zaman? Darbeyi ilişkin emirleri kim veriyor?" sorusuna karşılık Öztürk, "Vallahi kimin verdiğini bilemem ben. Genelkurmay Başkanımız dedi ki 'Bunlar bu işe kalkışmışlar' Akın." diye konuştu. Kim bunlar sorusu üzerine ise Öztürk, sabaha kadar 4-5 generalle muhatap olduğunu belirterek, "Bunlar Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Kara Havacılık Komutanı Coşkun, bir kişi daha vardı onu hatırlayamıyorum. Onda da karacılık giysisi vardı. Bunların dışında da kimseyle muhatap olmadım." karşılığını verdi.

"BENİ CUMHURBAŞKANI YAPMAK İSTEMİŞLER

Giray'ın, "Darbeyi planlayanların kafasında siz darbe karşıtı birisi değilsiniz ki sizi ikinci komutan yapıyorlar ya da Akıncı Üssü'ne gelip arabuluculuk yapmanıza izin veriyorlar." şeklindeki ifadesi üzerine de Öztürk, "Ben iki veya üç listeden bahsedildiğini duydum. Birisinde Genelkurmay 2. Başkanlığına atanmışım, birisinde hiçbir yere atanmamışım, birisini de polislerden öğrendim ki Cumhurbaşkanlığı da varmış." ifadelerini kullandı.

"DARBEYİ DIŞ DESTEKLİ FETÖ ÜYELERİ YAPTI"

Darbeyi kimin yaptığına ilişkin ne düşündüğü sorusunun tekrarı üzerine de Öztürk, "Kesinlikle içinde. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan FETÖ'cü bir grubun, başkalarının desteğiyle dış güçlerin de desteğiyle... Ben buna kanaat getirdim." dedi.

Öztürk, "dış destek"ten kastının sorulması üzerine, Türkiye'nin bölgede ayaklarının üstüne sağlam bastığını gören herkesin olabileceğini belirterek, "Bunun arkasında Almanı da, İngilizi de, Amerikalısı da Rusu da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme Başkanı'nın darbe girişimin arkasında FETÖ/PYD lideri Fetullah Gülen olduğunu söylemesi üzerine de Öztürk, mutlaka kullanıldığını, bunu savunacak bir durumu olmadığını söyledi.

Öztürk, görevli olduğu dönemde FETÖ'cülerle ilgili bir rapor hazırlayıp hazırlamadığının sorulması üzerine, hazırladığını, hatta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a elden 60-65 kişinin ismini verdiğini iddia etti.

Akıncı Üssü'nde bulunduğu sırada karşılaştığı generalleri tanıyıp tanımadığı ve FETÖ ile ilgili bağlantıları hakkında ne diyeceği sorulan Öztürk, "Onları hiç tanımıyorum." dedi.

Öztürk'ün çapraz sorgusuna 7 Ağustos Pazartesi günü devam edilecek.

Kaynak: haberinburada