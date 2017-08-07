FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın beşinci celsesi başladı. Akın Öztürk, mahkemenin "Damadın FETÖ'cü mü?' sorusuna "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" cevabını verdi.

ÇAPRAZ SORGU YAPILDI

Darbe girişimine katılan askerlerin 15 Temmuz gecesi komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmada, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusu yapıldı. Öztürk sorguda Akıncı Üssü'ndeki fotoğrafları kabul etti. Öztürk, ama rahat tavırlar içinde olmadığını belirtti.

İLK KEZ BİR SANIK KENDİSİNİ TEŞHİS ETTİ

Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıklardan, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçildi. Çapraz sorguda Akın Öztürk'e Akıncı Üssünde'ki çekilen 15 fotoğraf gesterildi ve kendisi olup olmadığı soruldu. Arka arkaya 15 fotoğraf gösterildi. Akın Öztürk kendisi olduğunu kabul etti. Fotoğrfataki kişinin kendisi olduğunu kabul eden darbeci general Öztürk, ama rahat tavırlar içinde olmadığını savundu. Böylece ilk kez bir darbeci Akıncı Üssün'de kendisin teşhis etti. Daha önce ifade veren sanıklar fotoğraflara rağmen orada olmadıklarını öne sürmüşlerdi.

"ÜST AKIL" İFADESİNİ KULLANDI

Darbe girişimi için "Üst akıl" ifadesini kullanan Akın Öztürk "Üst akıl kim?" sorusunu ise "Birileri birilerini kullandı" diye yanıtladı. Öztürk, FETÖ üyesi olmadığını da savundu.

'DAMADIN DARBECİ Mİ?'

Öztürk, mahkemenin "Damadın FETÖ'cü mü?' sorusuna "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" cevabını verdi.

Damadı Hakan Karakuş'un evinde bulunan "1 dolar koleksiyonu" sorulunca Akın Öztürk "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada