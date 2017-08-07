Beşiktaş, Konyaspor Ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Süper Kupa'da X-Ray Cihazlarını Kaldırıp Herkesi Aramadan Stada Aldılar
Aşırı Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Serinlemek İçin Küp Şelalelerine Koştu
Tesla Model S, Tek Şarjla 1000 Kilometre Üzerine Çıktı
Akın Öztürk, 'damadın Fetö'cü Mü?' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
İstanbul'da Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: Yabancı Uyruklu 5 Kişi Gözaltında
İtalya'da İngiliz Mankeni Kaçırıp Açık Artırmaya Çıkarmak İstediler
Yeka Projesi Dünyadaki Rakiplerini Geride Bıraktı
Eskişehirspor, Pro Lisansı Olmayan Sergen Yalçın'ın Yerine Hoca Arıyor
Şanlıurfa'nın Ciğer Kebabı Tescilleniyor
Köpeğin Başını Ezip Kaçan Sürücü, Yakalandı
Fener'e Lokum Gibi Haber! Menajerler Yıldız Oyuncuyu Önerdi
İçişleri, Süper Kupa'da Yaşanan Olaylarla İlgili Müfettiş Görevlendirdi
Atlı Değil Motorlu Karınca! Adrenalin Meraklısı Genç, Böyle Havaya Uçtu
Arıcılar, 2 Ayda 100 Bin Lira Kazanıyor
Mükemmel Oynadı Denilen Pepe, Beşiktaş'ı Yaktı
Araçlara Vurup Kaçan Alkollü Sürücüyü, Vatandaşlar Yakalayıp Linç Etti
Sneijder'in Yeni Takımından Alacağı Maaş Herkesi Şoke Etti
Bu Dükkandaki Her Şey Şehit Çocuklarına Ücretsiz
Rusya, Türkiye Ve İran Temsilcileri Tahran'da Suriye'yi Görüşecek

AKIN ÖZTÜRK, 'DAMADIN FETÖ'CÜ MÜ?' SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ


Akın Öztürk, 'Damadın FETÖ'cü mü?' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
Tarih : 07 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Akın Öztürk, 'damadın Fetö'cü Mü?' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi(6/10)2

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın beşinci celsesi başladı. Akın Öztürk, mahkemenin "Damadın FETÖ'cü mü?' sorusuna "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" cevabını verdi.

ÇAPRAZ SORGU YAPILDI

Darbe girişimine katılan askerlerin 15 Temmuz gecesi komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmada, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusu yapıldı. Öztürk sorguda Akıncı Üssü'ndeki fotoğrafları kabul etti. Öztürk, ama rahat tavırlar içinde olmadığını belirtti.

İLK KEZ BİR SANIK KENDİSİNİ TEŞHİS ETTİ

Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıklardan, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçildi. Çapraz sorguda Akın Öztürk'e Akıncı Üssünde'ki çekilen 15 fotoğraf gesterildi ve kendisi olup olmadığı soruldu. Arka arkaya 15 fotoğraf gösterildi. Akın Öztürk kendisi olduğunu kabul etti. Fotoğrfataki kişinin kendisi olduğunu kabul eden darbeci general Öztürk, ama rahat tavırlar içinde olmadığını savundu. Böylece ilk kez bir darbeci Akıncı Üssün'de kendisin teşhis etti. Daha önce ifade veren sanıklar fotoğraflara rağmen orada olmadıklarını öne sürmüşlerdi.

"ÜST AKIL" İFADESİNİ KULLANDI

Darbe girişimi için "Üst akıl" ifadesini kullanan Akın Öztürk "Üst akıl kim?" sorusunu ise "Birileri birilerini kullandı" diye yanıtladı. Öztürk, FETÖ üyesi olmadığını da savundu.

'DAMADIN DARBECİ Mİ?'

Öztürk, mahkemenin "Damadın FETÖ'cü mü?' sorusuna "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" cevabını verdi.

Damadı Hakan Karakuş'un evinde bulunan "1 dolar koleksiyonu" sorulunca Akın Öztürk "Bilmiyorum" cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akın  Öztürk    Damadın  Fetö        Sorusuna  Böyle  Yanıt  
Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER