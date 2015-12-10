

Terör örgütünün finansörü olduğu için 22 şirketine kayyum atanan Koza - İpek Holding'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Paralel Yapı ile işbirliği yapan siyaset, bürokrat ve iş adamlarının özel olarak ağırlandığı Marmaris'teki Angels Peninsula Otel için de, yeni bir gelişme yaşandı.







Otelde yalnızca Akın İpek'e hizmet etmekle görevli olan ve 25 bin TL maaşla çalıştığı belirlenen aşçının işine de son verildi. Kısa süre önce kayyum heyeti tarafından işine son verilen aşçının geçmişte yılın belirli döneminde otele gidip inzivaya çekilen İpek'in sofrasını donatmakla uğraştığı belirtildi.