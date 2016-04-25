









Hakkındaki soruşturmalar nedeniyle yurt dışına kaçtığı belirtilen Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, cemaatle ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde aranıyordu.







ARANIYORDU







Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yapılan inceleme sonucunda Akın İpek ile Tekin İpek hakkında, Koza Altın'ı zarara uğrattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. İpek, ayrıca Gülen cemaatinin himmet paralarıyla ilgili iddialar çerçevesinde de aranıyordu.







BEBEK'TEKİ VİLLASINDA YAKALANDI







Milliyet'in haberine göre; Cafer Tekin İpek, gece yarısı saat 02.00 sıralarında Bebek'teki villada yakalandı. İpek, yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara'ya getirildi.







