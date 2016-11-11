

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Almanya'da olduğu anlaşılan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, öğle saatlerinde Türkiye'ye döndü. Atalay, polis tarafından Havalimanı Polis Merkezi'ne götürüldü.







Türk Hava Yolları'nın TK1728 sefer sayılı tarifeli uçağı ile saat 11:45'de Berlin'den İstanbul'a gelen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Atatürk Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Atalay, havalimanı polis merkezindeki işlemlerin ardından Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







kaynak:habertürk