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akın atalay türkiye'ye döndü, gözaltına alındı

AKIN ATALAY TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Gazetesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Akın Atalay gözaltına alındı

Tarih : 11 Kasım 2016, 13:17
Puan Ver : Akın Atalay Türkiye'ye Döndü, Gözaltına Alındı(5/10)4


Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Almanya'da olduğu anlaşılan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, öğle saatlerinde Türkiye'ye döndü. Atalay, polis tarafından Havalimanı Polis Merkezi'ne götürüldü.



Türk Hava Yolları'nın TK1728 sefer sayılı tarifeli uçağı ile saat 11:45'de Berlin'den İstanbul'a gelen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Atatürk Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Atalay, havalimanı polis merkezindeki işlemlerin ardından Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



 



kaynak:habertürk








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