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Akın akın geliyorlar! 4 milyon 72 binle Türkiye birinci sırada

AKIN AKIN GELİYORLAR! 4 MİLYON 72 BİNLE TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA

Rusların 2017 yılında en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en yakın rakibi ise Abhazya oldu.

Tarih : 17 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Akın Akın Geliyorlar! 4 Milyon 72 Binle Türkiye Birinci Sırada(8/10)4

Rusların 2017 yılında en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. 4 milyon 72 bin Rus turist güzel bir tatil için Türkiye'yi tercih etti.

4 MİLYON 72 BİN RUS TURİST TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus turistler yine en çok Türkiye'yi tercih etti. 4 milyon 72 bin Rus turist Türkiye'yi tercih ederken, her yıl Türkiye ile yarışan Abhazya, 4 milyon 32 bin Rus turist ağırladı. Ruslar Abhazya'nın arkasından Yunanistan ve İspanya'yı ziyaret etti.

ABHAZYA HIZLI YÜKSELİŞTE

Rosstat'ın istatistiklerine göre Rusların Abhazya'ya ziyareti 2016 yılına göre yüzde 2 oranında arttı. Abhazya'da turizm çalışmaları yapılarak özellikle Rus turistlerin Abhazya'ya daha çok ziyaret gerçekleştirmesi için çeşitli projeler gerçekleştiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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