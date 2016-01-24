

2007 yılında başlayan akıllı telefon devrimi, hayatımızın çoğu alanını etkilemeye başladı. Akıllı telefonlar beraberinde gelen mobil işletim sistemleriyle farklı ürün ve teknolojiler geliştirmek mümkün oldu. Özellikle sektörün büyüklüğü düşünüldüğünde üreticiler alternatif ürünler ile kitlelere ulaşmak istedi. Akıllı saatler örneğinde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sıra akıllı yüzüklere gelmiş olabilir mi?



Akıllı yüzük iddiaları, akıllı saatler ile hemen hemen aynı dönemlere dayanıyor. Ancak akıllı saatler daha gerçekçi bir konsept olduğu için bugün örneklerini görebiliyoruz. Akıllı saat konusunda henüz dikkat çekecek boyutta bir çalışma yok.



Akıllı yüzük patentleri alınıyor!



Zaman zaman teknoloji gündemi Apple ve Samsung gibi dev firmaların çeşitli patentler almasıyla çalkalanıyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda hem Apple hem de Samsung tarafından böyle iki haberin gelmesi dikkat çekmişti. Ancak firmalar patent başvurularında çok daha uzun soluklu planlar yapıyor. Bir patentin alınması, ertesi yıl o ürünün çıkacağı anlamına gelmiyor. Ancak buna rağmen Apple iRing veya Samsung Galaxy Ring şeklinde benzetmeler yapılıyor.



Neden akıllı yüzük konsepti ilgi çekiyor?



Bu konseptin ilgi çekmesinin temel sebebi bilim-kurgu filmleri olabilir. Tıpkı akıllı saatler gibi hemen herkes böyle teknolojik cihazlardan hoşlanır. Parmağınızda taşıdığınız bir cihazdan bildirim almak, ses duymak, Bluetooth veya Wi-fi ile akıllı telefonunuza bağlı olması gibi detaylar gerçekten heyecan uyandırıcı. Ama teknolojik yetersizlikler ürünü kullanışsız hale getirecektir.



Akıllı yüzük günümüz teknolojisinde mümkün mü?



Bu soruya cevap vermeden önce akıllı yüzükler ile neler yapılabilir, hayatımızı nasıl kolaylaştırabilir onlara bakabiliriz. Gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığına karar verdikten sonra akıllı yüzük fikrinin gerçekten işe yarayabileceği bazı alanlara bakacağız.





Bildirim takibi

Bildirim takibi



Arayan numarayı görme

Arayan numarayı görme



Çağrı cevaplama

Çağrı cevaplama



Mesajları okuma

Mesajları okuma



Adım sayma





İlk etapta bahsedilebilecek detaylar bunlar. Bu tarz özellikleri akıllı saatlerde zaten görmekteyiz. Yapısı itibariyle akıllı yüzük konseptinde bu özelliklerin bazılarından vazgeçilmesi bile gerekebilir. Çünkü ekran ve pil teknolojilerini yüzük kadar ufak bir nesneye sığdırmak oldukça güç. Diğer yandan ciddi bir yatırım ihtiyacı olduğunu belirtmek gerek. Çünkü akıllı yüzükler yeni teknolojilere ihtiyaç duyacaktır. Akıllı yüzük teknolojileri gerçekte mümkün ancak bu sektöre yön verecek nitelikte bir çalışma şu an için bulunmuyor.



Akıllı yüzükler ve sağlık



Akıllı yüzüklerin ancak sağlık alanındaki özellikleri ile cazibeli bir ürün haline gelmesi mümkün olabilir. Örneğin diyabet hastaları için kandaki şeker seviyesi düzenli olarak ölçen bir cihaza ne dersiniz? Tansiyon ve nabız gibi ölçümleri an ve an kayıt altına almak gerçekten ilgi çekici olabilir. Veya düzenli olarak birden fazla ilaç kullanması gereken kişilerde kan değerlerin ölçülerek ilaçların içilme vaktinin hatırlatılması bu ürünü vazgeçilmez kılabilir.



Akıllı yüzük konsepti konusunda umut veren firmalardan biri olan Mota, DOI isimli akıllı yüzüğü ile Indiegogo isimli bağış toplama ve fon oluşturma sitesinde başlattığı kampanyada hedeflediği rakamı toplamış ancak ürünü söz verdiği gibi piyasaya sunamamıştı. DOI isimli yarım kalmış akıllı yüzük projesini aşağıdan izleyebilirsiniz.