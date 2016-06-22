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akıllı televizyonları hedef alan fidye yazılımı

AKILLI TELEVİZYONLARI HEDEF ALAN FİDYE YAZILIMI

Trend Micro, Android tabanlı akıllı televizyonları hedef alan yeni bir fidye yazılım tespit etti.

Tarih : 22 Haziran 2016, 12:32
Puan Ver : Akıllı Televizyonları Hedef Alan Fidye Yazılımı(6/10)9


Trend Micro, Android tabanlı akıllı televizyonları hedef alan yeni bir fidye yazılım tespit etti.



Günümüz teknoloji dünyasında kesin çözümü bulunamamış ve önemli kayıplara yol açabilen fidye virüsleri her geçen gün bir başka versiyonu ile kullanıcıları tehdit etmeye devam ediyor. Trend Micro tarafından keşfedilen, akıllı televizyonları hedef alan fidye virüsü; bilgisayar ve  mobil cihazları tehdit eden fidye virüslerden farklı bir yol izliyor. Kullanıcılar, televizyonlarında önemli kişisel bilgilerini arşivlemedikleri için, hacker'lar geliştirdikleri bu yazılım ile televizyonların işletim sistemlerini hedef alıyor.



Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup Börekcioğlu, bu yazılıma maruz kalındığında ekranda televizyonun şifrelendiğini ve açılması için ücret talep edildiğini belirten bir mesaj çıktığını belirtiyor. Öncesinde virüse dair herhangi bir uyarının bulunmadığını ve fark etmeden televizyonlara bulaştığını dile getiren Börekcioğlu, bu tehdidin tüm dünyada hızla yayılabileceğini öngördüklerini vurguluyor.



Yakup Börekcioğlu “Fidye yazılımları, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu pek çok ülkede gündemde olan bir konu. Bu güne kadar yoğun olarak bilgisayar, tablet ve telefonları hedef alan saldırılarla karşılaştık. Şimdi ise akıllı televizyonlarımız bu tehdit altında.



Trend Micro olarak bu yazılıma özel hazırladığımız program ile kullanıcıların televizyonlarını etkin hale getirebiliyoruz. Bunun için televizyonlarını bilgisayara bağlamaları ve Trend Micro global sitesinde yer alan çözümü yüklemeleri yeterli oluyor. Henüz Türkiye'de karşılaştığımız bir durum değil ama bu gibi yazılımların yayılımı çok hızlı olduğu için hazırlıklı olmak ve böyle bir şey başımıza geldiğinde panik olmadan uygun güvenlik çözümünden ya da teknik servisten destek almak gerektiğini bilmek gerekiyor. Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Beyaz Rusya gibi ülkelerde bu yazılıma rastladık. Başka ülkelerde de tespit edilen bu virüsün yakın zamanda Türkiye'de dahil birçok ülkede tehdit oluşturacağına kesin gözüyle bakılıyor.” açıklamasında bulundu.



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Etiketler: Akıllı  Televizyonları  Hedef  Alan  Fidye  Yazılımı    haber

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