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akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları belli oldu

AKILLI TELEFONLARIN YENİ ZAMLI FİYATLARI BELLİ OLDU

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin akıllı telefonlar, tabletler gibi teknolojik ürünlere ek vergilerin geleceğini geçen hafta itibariyle söylemişti.

Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:23
Puan Ver : Akıllı Telefonların Yeni Zamlı Fiyatları Belli Oldu(7/10)4


Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik ürünlere gelecek ek vergilerin fiyatları yüzde 15 ile yüzde 30 arasında artıracağı öğrenildi. Bu belirlemelerden sonra piyasadaki akıllı telefonların yeni gelecek vergilerle birlikte yeni fiyatları da hesaplandı.



Öte yandan Ekonomi Bakanlığı, yapılacak olan vergi zammında Dünya Ticaret Örgütü mevzuatına uygun davranılacağının da altını çizdi ve bu zammın 3 ile 5 yıl arasında yürürlükte kalacağını duyurdu.



iPhone 6 – 16 GB fiyatı



Eski Fiyatı: 2.699 TL

Yeni fiyat aralığı: 3.103 TL – 3.509 TL



iPhone 6 – 128 GB fiyatı



Eski fiyatı: 3.499 TL

Yeni fiyat aralığı: 3.761 TL – 4.025 TL



iPhone 6 Plus 16 GB fiyatı



Eski fiyatı: 3.099 TL

Yeni fiyat aralığı: 3.563 TL – 4.029 TL



iPhone 6 Plus 128 GB fiyatı



Eski fiyatı: 3.899 TL

Yeni fiyat aralığı: 5.066 TL



Samsung Galaxy S6 32 GB



Eski fiyatı: 2.285 TL

Yeni fiyat aralığı: 2.627 TL – 2.970 TL



Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB



Eski fiyatı: 2.740 TL

Yeni fiyat aralığı: 3.151 TL – 3.562 TL



Samsung Galaxy Note 4 Edge 32 GB



Eski fiyatı: 2.900 TL

Yeni fiyat aralığı: 3.335 TL – 3.770 TL





 



iPhone 5s 16 GB



Eski fiyatı: 2.250 TL

Yeni fiyat aralığı: 2.587 TL – 2.925 TL



LG G4



Eski fiyatı: 2.100 TL

Yeni fiyat aralığı: 2.415 TL – 2.730 TL



HTC ONE M9



Eski fiyatı: 2.700 TL

Yeni fiyat aralığı: 3.105 TL – 3.510 TL



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