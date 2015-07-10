AKILLI TELEFONLARIN YENİ ZAMLI FİYATLARI BELLİ OLDU
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin akıllı telefonlar, tabletler gibi teknolojik ürünlere ek vergilerin geleceğini geçen hafta itibariyle söylemişti.
Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik ürünlere gelecek ek vergilerin fiyatları yüzde 15 ile yüzde 30 arasında artıracağı öğrenildi. Bu belirlemelerden sonra piyasadaki akıllı telefonların yeni gelecek vergilerle birlikte yeni fiyatları da hesaplandı.
Öte yandan Ekonomi Bakanlığı, yapılacak olan vergi zammında Dünya Ticaret Örgütü mevzuatına uygun davranılacağının da altını çizdi ve bu zammın 3 ile 5 yıl arasında yürürlükte kalacağını duyurdu.
iPhone 6 – 16 GB fiyatı
Eski Fiyatı: 2.699 TL
Yeni fiyat aralığı: 3.103 TL – 3.509 TL
iPhone 6 – 128 GB fiyatı
Eski fiyatı: 3.499 TL
Yeni fiyat aralığı: 3.761 TL – 4.025 TL
iPhone 6 Plus 16 GB fiyatı
Eski fiyatı: 3.099 TL
Yeni fiyat aralığı: 3.563 TL – 4.029 TL
iPhone 6 Plus 128 GB fiyatı
Eski fiyatı: 3.899 TL
Yeni fiyat aralığı: 5.066 TL
Samsung Galaxy S6 32 GB
Eski fiyatı: 2.285 TL
Yeni fiyat aralığı: 2.627 TL – 2.970 TL
Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB
Eski fiyatı: 2.740 TL
Yeni fiyat aralığı: 3.151 TL – 3.562 TL
Samsung Galaxy Note 4 Edge 32 GB
Eski fiyatı: 2.900 TL
Yeni fiyat aralığı: 3.335 TL – 3.770 TL
iPhone 5s 16 GB
Eski fiyatı: 2.250 TL
Yeni fiyat aralığı: 2.587 TL – 2.925 TL
LG G4
Eski fiyatı: 2.100 TL
Yeni fiyat aralığı: 2.415 TL – 2.730 TL
HTC ONE M9
Eski fiyatı: 2.700 TL
Yeni fiyat aralığı: 3.105 TL – 3.510 TL
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