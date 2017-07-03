ProTruly isimli şirketin yeni modülü sayesinde 360 derecelik kameralar akıllı telefonlara gelebilir. Modülün en iyi tarafı akıllı telefona sığabilecek kadar küçük olması.



Artan 360 derecelik kamera ilgisi ve üreticilerin akıllı telefonlara yenilik katma isteği yepyeni projeler ve tasarımları karşımıza çıkartıyor. ProTruly'nin 360 derecelik kameraya sahip telefon konsepti, sadece bir tasarım olmaktan çıkmış durumda. Duyurulan iki yeni telefon modeli, 360 derecelik kameraya sahip ve bu alanda bir ilke de imza atıyor. Türünün ilk örneği olan bu iki akıllı telefona, özel kameralar yerleştirilmiş durumda ancak henüz kağıt üstünde olduğu gibi sorunsuz değil.



Kalınlığa çok fazla etki yapmayan modüle sahip telefonun kamera çıkıntısız inceliği 8.9 mm, ancak uzunluğu 181,4 mm. 5.5 inçlik ekrana sahip telefonu aynı boyuttaki OnePlus 5 ile kıyasladığımızda bu cihazın 3 cm'e yakın daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tasarımın ilk ürünleri sadece ciddi derecede meraklı olanları kapsıyor.



Ancak proje fazlasıyla umut verici. Şirketin söylemine göre modül 7.6 mm inceliğindeki bir telefona yerleştirilmeye müsait ve kamera çıkıntısı telefona yalnızca 1 mm ekleyecek. Ayrıca çift lens, 16 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilir, 4K kalitesinde video kaydedebilir.



Önümüzdeki birkaç yıl içinde çok küçük kamera çıkıntılarıyla VR içeriği üreten telefonların sayısı artarsa, bu şaşırtıcı olmaz. Bunun yanı sıra 360 derece kayıt yapabilen kameralar arasındaki rekabet de her geçen gün artıyor. Hiç şüphesiz önümüzdeki yıllar sanal gerçekliğin yılları olacak.







