AKILLI TELEFONLAR HAYATINIZI MAHVEDEBİLİR!
Akıllı telefonların getirdiği kolaylıkların yanında götürdükleri de hayatımızı çok ciddi etkiliyor.
Türkiye'de kullanım oranı % 90'a dayanan akıllı telefonlara bağımlılık oranı % 25. Yani her 4 kişiden 1 tanesi telefon bağımlısı durumunda.
Günde 14 saat akıllı telefon kullanan insanların obeziteye yakalanma olasılığı 4 kat daha fazla.
Telefon kullanımını 1.5 saat ile sınırlayanlar ise çok daha fit, kalp ve akciğer sağlıkları daha iyi.
kaynak:habertürk
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