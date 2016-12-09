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akıllı telefonla sperm testi yapmak mümkün!

AKILLI TELEFONLA SPERM TESTİ YAPMAK MÜMKÜN!

YO Sperm Test ile akıllı telefonunuzu kullanarak sperm testi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu ilginç ürünün detayları sizlerle.

Tarih : 09 Aralık 2016, 10:32
Puan Ver : Akıllı Telefonla Sperm Testi Yapmak Mümkün!(7/10)8


YO Sperm Test ile akıllı telefonunuzu kullanarak sperm testi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu ilginç ürünün detayları sizlerle.



 



Sağlık kuruluşlarında yapılan sperm testini artık evde yapmak mümkün olacak. YO Sperm Test ismiyle duyurulan yeni bir ürün sayesinde sadece iki dakika içerisinde bu testi tamamlamak mümkün. Peki ama nasıl?



Akıllı telefon ile sperm testi: YO Sperm Test



Son 10 yılda akıllı telefon ile yapılabilecekler listesi giderek kabarıklaşmaya başladı. İlginç ürün ve aksesuarlar ile akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezi. Sağlık alanında bile dikkate değer becerilere sahip olan mobil cihazlar bu sefer oldukça dikkat çekici bir gelişmeyle karşımızda.



1 Ocak 2017 itibariyle tüketicilerle buluşacak olan YO Sperm Test, 50 dolara satılacak olan bir kit. Mobil uygulaması aracılığı ile akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışabilen ürün, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin dikkatini çekecek bir özelliğe sahip. 2 dakika gibi kısa bir sürede sperm testi yapabilen ürün, bunu ev konforunda sunuyor.



FDA tarafından onaylanan ürün, %97 oranında doğru sonuç veriyor. Sonuçlar, şifrelenmiş olarak saklanıyor. iPhone modelleri (Plus versiyonlar hariç), Galaxy S6 ve Galaxy S7 gibi popüler akıllı telefonlar ile uyumlu olan cihaz henüz ön sipariş sürecinde.



Lenovo Phab 2 Pro, Avrupa'da satışa başladı








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