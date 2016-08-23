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akıllı telefon sektörü tekrar yükselişe geçti!

AKILLI TELEFON SEKTÖRÜ TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Akıllı telefon üreticileri için adeta kabus gibi geçen 2015 yılından sonra 2016 yılında iyi haberler geldi. Akıllı telefon sektörü 2016 yılında tekrar ivmelendi.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 10:01
Puan Ver : Akıllı Telefon Sektörü Tekrar Yükselişe Geçti!(0/10)


Akıllı telefon üreticileri için adeta kabus gibi geçen 2015 yılından sonra 2016 yılında iyi haberler geldi. Akıllı telefon sektörü 2016 yılında tekrar ivmelendi.



 



Geçtiğimiz yıl çoğu akıllı telefon üreticisi için kötü bir yıl olarak kayıtlara geçmişti. Çok az sayıda firmanın memnun şekilde geçirdiği 2015 yılından sonra bu yıl sektördeki yükseliş trendi tekrar ivme kazandı. 2015 yılındaki durağanlık bu yıl ortadan kalkıyor.



Akıllı telefon sektöründe son durum!



Canalys isimli analiz firmasının paylaştığı rakamlara göre 2016 yılının ilk iki çeyreğinde akıllı telefon sektöründe yüzde 5 oranında bir büyüme kaydedildi. Satılan telefon adedinde, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla %5'lik bir artış var. Yükseliş özellikle Asya Pasifik taraflarında. Ancak Çin bu analizin dışında bırakılmış durumda.



Ülke bazında bakacak olursak, Hindistan özelinde bu artış %21 seviyesinde, Filipinler tarafında ise %26 oranında ciddi bir artış kaydedilmiş durumda. Bu durum özellikle düşük gelir guruplarının da akıllı telefon sahibi olmaya başladığını gösteriyor.



Batı Avrupa ve Kuzey Amerika bölgeleri ise kırmızı alarm veriyor. Bu bölgelerde bir artıştan söz etmek pek mümkün değil. Yüksek gelir grubu olarak nitelendirebileceğimiz bölgelerde hareketlilik henüz başlamadı. IFA 2016 ve Apple'ın önümüzdeki ay yapacağı lansmandan sonra bu bölgelerde de yıl sonuna kadar artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Yılın sonuna kadar beklenen rakamlar olumlu yönde seyrediyor.



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