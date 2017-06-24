Ramazan Bayramına sayılı günler kala hackerlar pusu kurmuş akıllı telefon ve diğer cihazları ele geçirmek için avlarını bekliyorlar. Peki Hackerların saldırılarından korunmak için ne gibi tedbirler almalıyız.



Ramazan Bayramına sayılı günler kala hackerlar pusu kurmuş akıllı telefon ve diğer cihazları ele geçirmek için avlarını bekliyorlar. Peki Hackerların saldırılarından korunmak için ne gibi tedbirler almalıyız.



ESET tarafından açıklanan Bayramdaakıllı telefonve diğer cihazlarınızı koruma yöntemleri ile gönlünüzü bir nebze de olsa rahat tutabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler:



Arama Yaparken Dikkat!



Özel günlerde arama motoru zehirlenmeleri artıyor. Siber suçlular, şu dönemde arama motorlarında “Ramazan Bayramı” ya da “Şeker Bayramı” gibi kelime aramalarında, bulaşıcı sitelerin üst sıralarda yer almasını sağlayabiliyor. Kullanıcı böylece virüslü sitelere ya da reklam içerikli sayfalara yönlendiriliyor. Yolun sonunda genellikle ödeme detaylarınınistendiği bir ekrana ulaşılıyor. Bu durumda herhangi bir kişisel bilginizi ve özellikle de ödeme bilgilerinizi paylaşmayın!



Sahte Bayram Tebrik Kartlarına Dikkat Edin



E-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bayram tebrik kartları sanal dünyada çok rağbet görüyor. Saldırganlar da bunun farkında oldukları için birçoksahte kartve bu kartların yönlendiği linkler, kullanıcıları bulaşıcı sitelere götürüyor. Tanımadığınız, size hiç birşey ifade etmeyen kişilerden gelen linkleri tıklamayın!



Bilgisayarınızı Virüslere Karşı Tarayın



Tatile çıkmadan ve fırsat buldukça dijital sistemlerinizi olası virüs bulaşmalarına karşı online tarayın.



USB aygıtları ve diğer hafıza kartlarını da aynı şekilde virüslere karşı kontrol edin



Tatil dönemlerinde artan kullanımla beraber, bulaşma riski ve çapı da genişleyebiliyor. Tıpkı bilgisayarıtaradığınızgibi bellekleri de güncel online scanner ile tarayın.



Sistem Yamalarını İhmal Etmeyin



İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlulartarafından en önemli virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. O nedenle yola – tatile çıkmadan bilgisayar, telefon veya tabletinizde sistem güncellemelerini yükleyin.



Verilerinizi Mutlaka Yedekleyin



Böylece bilgisayarınız ya da tabletinizçalındığı veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.



Konumuzunu Herkesle Paylaşmayın



Bayramda evde olmadığınızı herkes bilmek zorunda değil. Özellikle de hırsızlar bilmese iyi olur. Sosyal medya hesabınızda konumuzunu belirten özelliği kapalı tutun.



Her Zaman Güncel ve Proaktif Bir Antivirüs Yazılımı Kullanın



Her gün 350 bin yeni zararlı yazılım ortaya çıkıyor. Korunmuyorsanız, açık hedefsiniz.



Güvenlik Yazılımı Olmazsa Olmaz



Tablet ve telefonunuzu da savunmasız bırakmayın, güncel bir mobil güvenlik yazılımı yükleyin.



Cihazınızı Fiziksel Olarak da Koruyun



Bilgisayar, tablet veya telefonuzuzu tozdan ve kumdan uzak tutun, aşırı ısınmamasına özen gösterin, suyla temastankaçının. Tüm bunlar cihazlarda kalıcı hasarlara neden olabilir.



Hırsızlara Dikkat!



Cihazlarınız pek çok kişisel bilgi taşıyor, hırsızlara karşıdikkatli olun. Riski minimize etmek için cihazlar güvenli yerde tutulmalı ve mümkünse güvenlik kilidi kullanılmalı. Cihazlar çalınsa veya koybolsa da, içerdiği kişisel bilgiler ulaşılmaz olursa, gece daha rahat uyursunuz.



Açık Ağlara Dikkat Edin



Acil durum oluşmadığı sürece ortak Wi-Fi ortamlarındaparasal işlemler yapmayın! Güvenliği kuşkulu kablosuz internet noktalarında ya da internet kafelerde gerekmedikçe bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.



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