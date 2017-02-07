Akıllı telefon pilleri hakkında efsaneler ve bunların ardında yatan gerçekler sizleri şaşırtacak. Doğru olduğunu düşündüğünüz bazı şeylerin aslında nasıl olduğunu sizler için derledik.



Akıllı telefon pilleri hakkında efsaneler ve bunların ardında yatan gerçekler sizleri şaşırtacak. Doğru olduğunu düşündüğünüz bazı şeylerin aslında nasıl olduğunu sizler için derledik.



Akıllı telefon satın alırken dikkat etmemiz gereken şeyler arasında piller geliyor. Telefonlarımızın pilleri eskisi gibi günlerce dayanmıyor. Hemen her gün şarj etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle uzun pil ömrü vadeden modellere yönelebiliyoruz. Pil ömrünü uzatmak için de birçok farklı tavsiye veya yöntem duyuyoruz. Peki akıllı telefon pilleri hakkında efsaneler ve gerçekler neler biliyor musunuz?



Taşınabilir cihazların teknolojisi geliştikçe pil teknolojisi de gelişiyor. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar tüm taşınabilir cihazlarda kullanılan piller de zaman içinde büyük değişiklik geçirdi. Pillerle ilgili eskiden geçerli olan bazı durumlar artık değişti. Bu yüzden, eskiden doğru olan bazı şeyler hala devam ediyor gibi düşünülüyor. Piller hakkındaki efsanelerin bir bölümü de bunlardan kaynaklanıyor.



Efsane 1: Piliniz Tamamen Bitmeden Şarj Etmeyin



Piller eskiden şimdiki gibi akıllı değildi. Eski piller tam kapasitelerini unutabiliyor, bu nedenle de bir daha tamamen şarj edilemiyordu. Bu nedenle pillerin tam bitmeden şarj edilmemesi tavsiye ediliyordu. Akıllı telefon pilleri hakkında efsaneler arasında en çok dile getirilenlerden biri de buydu.



Bu durum artık neredeyse tüm taşınabilir cihazlarda kullanılan lityum-iyon pillerle tarihe karıştı. Bu piller tamamen bitmeden şarj edilseler de tam kapasitelerini hatırlayabiliyor. Örneğin, pilinizin önce %75'ini kullandınız ve sonra şarj ettiniz diyelim. Daha sonra pilinizin %25'ini kullandığınızda bu tam bir şarj döngüsü olarak kabul ediliyor. Yani bir şarj döngüsünü tamamlamak için pilin %100'ünü tek seferde bitirmenize gerek yok. Parça parça yapsanız da pil bunu algılayabiliyor.



Yine de birçok üretici üç ayda bir pili tamamen bitirip tam şarj edilmesini tavsiye ediyor. Her şarjda pilim ömrü az da olsa azaldığı için cihazınızın işletim sisteminin bunu algılaması için bunun yapılması tavsiye ediliyor. Bu sayede piliniz için kalan süre daha doğru bir şekilde gösterilebiliyor.



Efsane 2: Dolu Pili Şarj Etmeye Devam Etmeyin



Birçoğumuz gece yatmadan telefonumuzu şarja koyuyoruz ya da ofiste kullandığımız dizüstü bilgisayarı sürekli prize takılı kullanıyoruz. Bu da cihazların pilleri doluyken şarj etmeye çalışmaya devam etmek anlamına geliyor. Fazla şarj etmenin pillerin aşırı ısınmasına hatta patlamasına neden olduğunu söyleyenler bile olmuştur fakat böyle bir durum söz konusu değil.



İlk lityum-iyon piller doluyken şarj edildiğinde aşırı ısınabiliyordu, bu doğru. Ancak artık piller eskisinden daha akıllı. Şarj cihazları ve cihazlar artık pil dolmuşken şarj devam ediyorsa ne yapacaklarını biliyorlar ve bunu engelliyorlar. Prize takılı cihaz pil harcamaya devam ettiği için böyle durumda cihaz aslında az da olsa şarj olmaya devam ediyor. Uzmanlar bunun pil ömrüne olumsuz etkisinin pili tamamen bitirip yeniden şarj etmekten daha az olduğunu belirtiyor.







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