Sonunda akıllı telefonlar banka kartlarının da yerini alıyor. Artık akıllı telefon ile ATM'den para çekmek de mümkün. Nasıl mı? İşte yanıtı.



Sonunda akıllı telefonlar banka kartlarının da yerini alıyor. Artık akıllı telefon ile ATM'den para çekmek de mümkün. Nasıl mı? İşte yanıtı.



Artık akıllı telefonlarhayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Cebimizde taşıdığımız bu harika cihazlar sayesinde, oturduğumuz yerden birçok işlemi saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Eğer bir akıllı telefonsahibiyseniz ve online işlemlere de hakim biriyseniz, tüm bankacılık işlemleri için saatlerce kuyruklarda beklemenize gerek te yok demektir. Üstelik bankalarda saatlerce sıra bekleyip, ücretli olarak yaptığınız pek çok havaleve eft işlemini, mobil bankacılık sayesinde ücretsiz olarak vakit kaybetmeden gerçekleştirebiliyorsunuz.



Peki akıllı telefonlarınbizlere sunduğu kolaylıklar bu kadar şeyle sınırlı mı kalacak? Tabi ki hayır. Zira şu anda Amerika'da hizmet veren Wells Fargo, akıllı telefon ile ATM'den para çekme üzerine bir sistem için çalışıyor.



Şirketten yapılan açıklamada bu sistemin tamamlandığı ve yakında Wells Fargomüşterilerinin ATM kartına gerek duymadan bankamatiklerden para çekebilecekleri belirtildi. Sistem ise oldukça basit. Akıllı telefonunuzdabulunan bir uygulama arayüzünde oluşturacağınız tek kullanımlık şifreyi bankamatiğe girmeniz, bilgilerinize ulaşmanız için yeterli olacak. Siz şifreyi girdikten sonra, sistem cep telefonunuzabir onay kodu gönderecek. Bu onay kodunu girerek banka hesap bilgilerinize ulaşabileceksiniz.



Wells Fargobu iki aşamalı güvenlik doğrulama sisteminin, normal kartlara oranla daha güvenli olduğu düşüncesinde. Zira bu sistemi beğenen bazı bankaların da akıllı telefon ile para çekme olayına sıcak baktığı belirtiliyor. Bakalım bu sistem ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacak?



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