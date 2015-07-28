Son yılların popülerlerinden olan akıllı telefonlar 7'den 70'e herkesin elinde var. Yaşlılar arayüzü ile belirli bir yaşa da hitap etmeye başladıktan sonra sokaktaki amcaların elinde bile akıllı telefon görmek mümkün hale geldi.



Akıllı telefon bağımlısı mısınız?



Son yılların popülerlerinden olan akıllı telefonlar 7'den 70'e herkesin elinde var. Yaşlılar arayüzü ile belirli bir yaşa da hitap etmeye başladıktan sonra sokaktaki amcaların elinde bile akıllı telefon görmek mümkün hale geldi.







Akıllı telefon hayatımızda önemli bir yere sahip. Bir yere gitmek istediğimizde ona başvuruyoruz. Bir bilgi edinmek istediğimizde iki tık uzağımızda. Bu kadar gelişen bir şeyle birlikte “akıllı telefon bağımlısı” kavramı da ortaya çıktı. Sizde kendinizin bir akıllı telefon bağımlısı olduğunu düşünüyor musunuz?







-Telefonunuzu beş dakika yanınızdan ayıramıyorsanız ya da beş dakika içinde telefonunuzu yanınızda bulamadığınızda,







-Elinizdeki telefonu etrafta arıyorsanız,



-Telefonunuzu evde unuttuğunuzda bütün gününüzü ölü gibi geçiriyorsanız,



-Yatarken telefonunuzla birlikte yatıyorsanız,



-Gittiğiniz bir restoran ya da kafede ilk istediğiniz şeyin menü yerine Wi-Fi şifresi olması,



-Yine gittiğiniz mekanlarda ortamın tadını çıkarmak yerine fotoğraf çekip sosyal medya ortamlarına koyuyorsanız siz de bir akıllı telefon bağımlısısınız.



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