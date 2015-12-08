

Akıllı Şehir Teknolojileri temalı etkinlik çerçevesinde Dubai dahil dünya üzerinde 20 farklı akıllı şehir konsepti ve bununla ilgili çözümler görücüye çıktı.



Geçtiğimiz yıl Chicago şehrinde gerçekleştirilen IotWF bu yıl yeni teknolojilerin sergilendiği Dubai'de. Nesnelerin internet konusunda şimdiye kadar birçok teknoloji gördük fakat bu teknolojilerin hayata geçmesi kolay olmuyor. Bu tarz teknolojiler yatırım yapan ülkelerin sayısı çok fazla değil. Yatırım yapanlar ise meyveleri almalarının ardından daha fazlası için plan yapıyorlar. Bu şehirlere en iyi örnek ise Dubai gösterilebilir. IoTWF'un Dubai'de gerçekleştirilmesinin başka bir avantajı ise gösterilen tüm teknoloji ve uygulamaların canlı olarak gösterimde yer alabilmesi.



Akıllı şehirlerin başında gelen Dubai'nin kontrol ve komuta merkezine baktığımızda akıllı Cisco bağlantı çözümlerinin konumlandırıldığınız görüyoruz. Bu merkez şehir içerinde bulunan farklı sensörlerden verileri toplayarak uygulama ve çözümler ile analiz ediyor. Ardından ortaya çıkan analiz sonuçları şehir içerisinde yaşayanların konforunu arttırmak için kullanılıyor. Dubai dışında Amerika'da Kansas City, Avustralya'da Adelaide, Almanya'da Hamburg ve Hindistan'da Bangalore şehirleri verileri tek bir platformda toplayarak analiz ediyor.



Teknoloji hızla ilerliyor ve günümüzde sadece şehir içerisine yerleştirilen sensörlerden verileri toplayarak analiz etmek tüm uygulamalar için yeterli değil. Artık mobil cihazlarımız üzerinden de veriler toplanarak analiz ediliyor. Bu sayede sorunlar karşısında kontrol merkezi daha hızlı hareket edebiliyor.



Tüm bunlar sağlanan verilerin tek bir platformda toplanması gerekliliğinin üzerini çiziyor. fog technologies'de bu konuda yaptığı çalışmaları IoTWF'da gün yüzüne çıkarmış durumda. OpenFog Konsorsiyumu oluşumu nesnelerin interneti için açık platform üzerinde uçtan uca çözüm sunacak kişilerin işini kolaylaştırmak için çalışıyor. Cisco'da bu yeni konsorsiyumun kurucu üyelerinden bir tanesi. Konsorsiyumun ana amacı; dağınık hesaplama, ağ ve depolama yeteneklerini geliştirme, liderlik konusunda potansiyelin öne çıkartılması konuları olarak özetlenebilir.



Cisco Yönetim Kurulu Başkanı John Chambers etkinlik kapsamında yaptığı konuşmasında, “nesnelerin interneti sayısallaştırma yoluyla yeni bir dünya yaratıyor, IoTWF ise bu konuda önceliği temsil ediyor. Firmalar bu yeni çağa adım atarken altyapı, süreçler ve sonuçlar konusunda düşünmeye başlıyor. Bu toplumun her alanını bozacak ve sürdürülebilirliğin yeniden tanımlanmasına neden olacak. Bizler elimizdeki kaynakları kullanarak devrim yaratma potansiyeline sahibiz” dedi.



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