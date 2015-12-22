

Popüler analiz şirketi IDC, 2015'in akıllı saat raporunu açıkladı. İşletim sistemlerinin kullanım oranları ve satış rakamlarıyla 2015 yılının en popüler akıllı saatleri haberimizde.



Bir dönemin hayali olan akıllı saatler, bugün artık ciddi bir sektör haline gelmiş durumda. Akıllı saat duyurmayan telefon üreticisi neredeyse kalmadı diyebiliriz. Asus, Samsung, Apple, LG, Huawei gibi çok sayıda üretici, akıllı tarafında da oldukça aktif ve rekabetçi. Şimdi gelin hep birlikte 2015 yılının rakamlarında sektörün gidişatına bakalım.



IDC'nin raporlarına göre watchOS yani Apple Watch'un işletim sistemi 2015 yılının lideri konumunda. Zaten bu yıl içerisinde duyurulan Apple Watch, kendinden önce duyurulan Android Wear'lı cihazları geride bırkamış görünüyor. Sadece Apple Watch'un satış rakamı 13 milyonun üzerinde. Bu rakam, akıllı saat sektörünün toplam kapasitesinin %61'i anlamına geliyor.



İkinci sırada ise genel olarak Android Wear var. Android Wear'lı saatler konusunda çok fazla sayıda üretici bulunuyor. Hepsinin toplamı yaklaşık 3.2 milyon cihaz yapıyor ve pazarın %15'i anlamına geliyor. Daha sonra ise Pebble'ı görüyoruz. Pebble tek başına 1.8 milyon satış rakamına ulamış. Samsung'un Tizen işletim sistemi ise 1.7 milyonda.



Sektörün geleceği ise belirsiz. Yani rekabetin kimin lehine devam edeceğini kestirmek zor. İşin ilginç tarafı ise Pebble gibi uygun fiyatlı akıllı saatlerin son sıralarda yer alması. Piyasadaki en pahalı saat Apple Watch olmasına rağmen, sektörü tek başına sırtlamış görünüyor. Detayları rakamları aşağıda görebilirsiniz.



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