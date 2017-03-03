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Akıllı Otopark Tabelaları İstanbul'da Yaygınlaşıyor
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akıllı otopark tabelaları istanbul'da yaygınlaşıyor

AKILLI OTOPARK TABELALARI İSTANBUL'DA YAYGINLAŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve İstanbul'un 15 noktasında hizmet veren “Akıllı Otopark Tabelaları” yaygınlaşıyor.

Tarih : 03 Mart 2017, 14:36
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Otopark Tabelaları, sürücülere güzergahları üzerindeki en yakın otoparkların anlık doluluk bilgilerini LED ekranlarda görebilme imkanı sunuyor.



İstanbul genelinde yaygınlaştırılmaya başlayan Akıllı Otopark Tabelaları sayesinde, sürücüler en uygun otopark noktalarını kolayca bulabiliyorlar. Bu sayede, otopark aramak için harcanan zamanın önüne geçilmiş oluyor. İstanbul genelinde sayıları 15'i bulan Akıllı Otopark Tabelaları; İBB Trafik Kontrol Merkezine anlık olarak gelen otopark doluluk bilgilerinin, akıllı tabelalara anında iletilmesiyle bilgilerini sürekli güncelliyor.



 



kaynak:haberler








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