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akıllı otomobillere kara kutu dönemi geliyor

AKILLI OTOMOBİLLERE KARA KUTU DÖNEMİ GELİYOR

Akıllı otomobil teknolojileri hızla gelişirken ve araçlar test amacıyla karayollarına çıkarken, Almanya çok tartışılacak bir karar alıyor.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 12:32
Puan Ver : Akıllı Otomobillere Kara Kutu Dönemi Geliyor(5/10)3


Akıllı otomobil teknolojileri hızla gelişirken ve araçlar test amacıyla karayollarına çıkarken, Almanya çok tartışılacak bir karar alıyor. 



ABD'de Tesla'nın otopilot kontrolündeki bir otomobilinin yüksek hızda kaza yaparak sahibinin ölümüne sebep olmasından sonra otonom araçlara dair oluşan şüphe, Alman hükumetini kara kutu kararına yönelti. Buna göre, Almanya'da yollara çıkacak olan akıllı otomobillerin kara kutu takması gerekecek. Bu kutuda, aracın tüm hareketlerine dair loglar saklanacak ve elbette kutuların, uçaklarda olduğu gibi, kazalar anında hasar almayacak derecede sağlam olması gerekecek.



Ancak bu karar, otonom araçların karayollarında tek başına dolaşabilmesi anlamına geliyor. Alman yasalarına göre, sürücüler hala ön koltukta oturmak ve ellerini direksiyondan çekmeden, her an kontrolü alacakmış gibi hareket etmeleri gerekiyor.



Almanya'nın dünya otomobil üretimindeki en önemli ülkelerden biri olduğu düşünülürse, Almanya'nın aldığı karar, tüm dünyada otonom otomobillere dair uygulanacak protokollerin de şekillenmesi anlamına gelecek.



 



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