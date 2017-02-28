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akıllı ilaçlar hedefi 12'den vuruyor!

AKILLI İLAÇLAR HEDEFİ 12'DEN VURUYOR!

Son teknolojiyle geliştirilen hedefe yönelik akıllı ilaçların en önemli özelliği tümörlü hücreye etki etmesi ve kanseri tam 12'den vurması...

Tarih : 28 Şubat 2017, 09:52
Puan Ver : Akıllı İlaçlar Hedefi 12'den Vuruyor!(8/10)9


Geçmiş yıllarda tedavi seçeneklerinin yetersizliği nedeni ile bazı lösemi hastalarının yaşam süresi ciddi anlamda kısalırken, artık günümüzde bir diyabet ya da tansiyon ilacı gibi ağızdan alınan akıllı ilaçlar sayesinde hastalar konforlu ve normale son derece yakın bir yaşam sürebiliyor. Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Karadoğan, löseminin son tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi...

Lösemiler için artık 'tedavi edilebilir' özellikte hastalıklar denilebilir mi?

Bundan 20 yıl öncesine gidildiğinde bunu söylemek mümkün değildi. Bu sorunun yanıtını, gelişen teknolojiye paralel olarak yeni ilaçların tedavide başarı ile kullanılabilir olabilmesi veriyor. Hedefe yönelik akıllı ilaçlar, yan etkileri daha kolay yönetilebilen kemoterapiler ve her yaş grubuna özel kök hücre nakilleri; özellikle geçmişte nakil şansı bulamayan ileri yaş hastaları da yaşama bağlıyor.



HASTANIN YAŞI BAŞARIYI ETKİLİYOR

Tedavide hastaya özel yaklaşım neden önemli?

Kan kanserleri tek bir hastalık değildir. Yüzlerce farklı kan ve kemik iliği kanseri vardır. Her birinin belirtileri, bulguları, klinik gidişleri, tedavi seçenekleri ve tedaviye yanıtları birbirinden farklıdır. Ayrıca tanıları aynı olsa bile tedavi başarısını etkileyen hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları ve kullandığı ilaçlar gibi başka faktörler de söz konusudur. Bu nedenle tedavi seçenekleri oluşturulurken, her bir hasta için bu faktörler tek tek belirlenip o hasta bazında en ideal tedavi saptanmaya çalışılmaktadır.

Kemoterapi, lösemilerin tedavisinde halen altın standart olarak kullanılıyor mu?

Kemoterapi, bölünme potansiyeli hızlı olan hücrelerde daha etkili olma özelliğine sahiptir. Löseminin önemli bir bölümünde kanser hücreleri, organ kanserlerine göre daha hızlı bölünür. Bu da hastalığı kemoterapiye daha duyarlı hale getiren bir özelliktir. Birçok hastanın yüksek doz tedavi içeren kemoterapilerden ve kemik iliği nakillerinden yarar görmesinin nedeni de budur. Lösemilerde kemoterapinin yanında yalnızca kanserli hücreleri hedefleyen akıllı ilaçlar ile immün yani bağışıklık sistemini ilgilendiren tedaviler de etkili seçeneklerdir.



 



kaynak:sabah








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