Akıllı cihazlar hayatımızın her yanını büyük ivedilikle kaplarken bu kez hiç tahmin edemeyeceğimiz bir yerdeler. Evet artık Akıllı Duş ile banyolar daha kullanışlı.



Akıllı cihazlar ile artık evimizdeki her şeyi kontrol etmemiz mümkün kılınmaya başlandı. gaz dedektörlerinden ütülere, televizyondan buzdolabına kadar her şey giderek akıllanıyor ve bulut tabanlı bir ağda akıllı telefonlarımız ve birbiri ile bağlantılı hale geliyor. Adeta Black Mirror'dan bir bölüme dönüştüğümüz evrenimizde teknoloji üreticileri evlerimizin daha akıllı olması için artık sadece elektrikli cihazlar değil onların dışındaki aletlere de yönelmiş durumda. Onlardan biri de duşlarımız… Kısaca Akıllı Duş çok yakında hayatımıza giriyor.



U by Moen tarafından geliştirilen ve bir hayli dikkat çeken, akıllı duşlar, yeni nesil evlerin son teknolojik cihazlarından biri olarak gösteriliyor. 12 kişiye kadar ev ahalisinin duş tarzını hafızasında tutabilen bu duş sayesinde artık duşa girmeden önce sıcaklığı dilediğiniz hel getirmesini sağlayabiliyorsunuz. Kısaca bir DJ edasıyla musluklarla oynamak zorunda kalmayacak ve de bu süreçte ne soğuktan donacak ne de kendinizi yakacaksınız…



Peki nasıl kullanıyoruz? Akıllı telefonunuza indirdiğiniz bir mobil uygulama sayesinde duşu dilediğiniz formata gelmesi için uyarıyorsunuz ve sonrasında standart işlerinizi hallederken bir bildirim ile duşunuzun hazır olduğu size bildiriliyor. Kısaca evde sizin yerinize banyonuzu hazırlayan bir uşağın olduğunu hayal edin… Bu arada isterseniz duşun biteceği süreyi bile telefonunuzdan önceden belirleyebiliyoruz. Ama unutmadan da belirtelim güvenlik de dikkate alınması gereken bir şey çünkü dışardan birileri size küçük süprizler yapabilir. Üreticiler güvenlik konusunda dışardan müdahaleler için halihazırda iki önlem almış durumda. İlk olarak duş sıcaklığını sadece 60-120 derece arasında ayarlayabiliyoruz. İkinci olarak da dışardan saldırılara karşı çift katmanlı şifreli bir koruma sistemi kurulmuş.



CES 2017'de demosu yapılan bu ürünün piyasaya çıkış tarihi net olarak belirtilmedi. Kısaca akıllı duşu ne zaman kullanacağımız konusu henüz muamma olsa da şu anda 1.2225 dolarlık bir fiyatı olduğu belirlenmiş. Bu fiyat karşılığı olarak da su tasarrufu ve keyifli bir duş elde etmiş olacaksınız. Şimdi durumu oldukça iyi olanların tedarik edebileceği bu ürüne ileride çok fazla ilgi görülecek ve bu sayede de fiyatı düşecek bir etken olarak bakılıyor.