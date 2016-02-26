

Her şeyin akıllanmasını beklerdik ama bir çöp kovasının akıllı olabileceğini hiç düşünmemiştik. İşte bir Fransız şirketinin geliştirdiği akıllı çöp tenekesi...







Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı buzdolabının ardından şimdi de çok daha şaşırtıcı bir konseptle karşı karşıyayız: Ağ bağlantılı bir çöp tenekesi! Bunun kötü bir şaka olduğunu düşünebilir ve böyle bir şeyi kimin niye kullanacağını sorabilirsiniz. Fakat Sigfox adlı bir Fransız firmasının icadı olan bu "akıllı çöp kutusu" Nesnelerin İnterneti kategorisine aslında düşük bütçeli ve batarya dostu bir yenilik getiriyor.







NE İŞE YARIYOR?







Peki akıllı çöp tenekesi ne işe yarıyor? Çöp doluluk oranını anbean belediyeyle paylaşan akıllı sistem, çöp tenekesi dolup taşmaya başladığında ana merkeze haber veriyor. Böylece belediye görevlilerinin önce hangi bölgelere çöp toplamak için müdahale edeceği de netleşmiş oluyor.Böyle bir icadın sokaklar dışında evlerde gerçekten kullanılıp kullanılmayacağı şüpheli olsa da, hangi çöp kutusunun acilen boşaltılması gerektiğini bilmenin işe yarayacağı şehirlerde büyük bir talep görebilir. Çöp kutusunun dolululuk oranını izleyen bir monitöre sahip olan bu sistem Sigfox'un sunduğu ağa da bu verileri doğrudan iletebiliyor. Büyük metropollerde oldukça işlevsel olabileceğini tahmin ettiğimiz bu akıllı çöp kutuları için Barselona belediyesi şimdiden 200 adet sipariş vermiş bile.