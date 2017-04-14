

Ankara Başsavcılığı'nın askeri hakimlerle ilgili iddianamesi FETÖ'nün sınav sorularına müdahale ederek örgüt üyesi olmayan hakim adaylarını nasıl elediğini ortaya koyan çarpıcı bir ifade yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanlığı'nda İç Denetçi olarak görev yapan Uğur Arslan ifadesinde, girdiği tüm sınavlardaki soruların çok zor ve ezbere dayalı olduğunu belirterek, nereden çalışılırsa çalışılsın bu sınavlardan belli kişilerin aldıkları gibi 85 ve üzerinde puan alınmasının mümkün olmadığını söyledi.







GOOGLE'DE BİLE CEVABI YOK



Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre Arslan ifadesinde şunları anlattı: “Soruları google ve benzeri kaynaklardan aratınca bile yanıtları çıkmıyordu. Örnek olarak 2014 yılında girmiş olduğum Türkçe bölümünde öğelerine ayrılması istenen cümle; 'Ali gel'di. Soru 'Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri bu cümle ile aynı niteliktedir' şeklindeydi. Ben çok uğraşmama rağmen öğelerine ayıramadım. Bu kadar basit bir cümleyi nasıl öğelerine ayıramadım diye kendi kendime kızdım. Sınavdan sonra eve gittim bu sorudan eşime bahsettim, kendisi hacettepe Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde araştırma görevlisi. Eşim bu soruya çok şaşırdığını, 'Ali gel' cümlesini Edebiyat Fakültesi'nde doktora öğrencilerine soru olarak sorduklarını söyledi. Bu sorunun bir uzman tarafından hazırlandığını belirtti. Sorunun niteliğini öğrendikten sonra, bu kişilerin dışarıdan soruları hazırlamak için yardım aldığını anladım.”







HİLELİ SINAVLARI GENELGEYLE GİZLEDİLER



2010 yılında Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yerleştirilmesi Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldığını belirten Arslan, bu değişiklikle her kuvvet komutanlığının ayrı yaptığı askeri hakimlik sınavlarının Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında toplandığını, amacın sınavın bütününde girenleri kontrol etmek, belli yapıya mensup kişilere kazandırmak olduğunun daha sonra ortaya çıktığını söyledi. Ayrıca bu yönetmelikle muvazzaf subaylara ayrılan kontenjanının da kaldırıldığını ifade eden Arslan, sınava giren muvazzaf subaylar kazanamazsa bu kontenjandan sivillerin da girebilmelerine olanak sağlandığını vurguladı. 2013 yılında kendisini elediklerinde yerine bir sivil aldıklarını, bu yönetmelikle 4 yanlışın 1 doğruyu götürme usulü ve sınav geçme barajının 60 puan olmasının getirildiğini belirten Arslan, 2010 yılı sonrasında sınava girip de kazananlar arasında genellikle güney doğu ve doğu kökenli şahısların arttığını gözlemlediğini söyledi.







kaynak:milliyet