AKIL ALMAZ İŞKENCELERİNİ KAYDA ALAN ZANLILAR YAKALANDI
İstanbul Sultanbeyli'de kaçırdıkları kişiye ormanlık alanda işkence yaparak kayda alan şebeke üyeleri yakalandı.
İstanbul Sultanbeyli'de kaçırdıkları kişiye işkence yapan zanlılardan ikisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir suç şebekesi, aralarında alacak verecek meselesi olan S.K.'yı Sultanbeyli'den kaçırarak Şile'de ormanlık alana götürdü.
Kaçırdıkları kişiye gece boyunca ormanlık alanda akıl almaz işkenceler yapan şebeke üyeleri bir yandan da kendilerini cep telefonu ile kayda aldı. Şebeke üyelerinin saatler süren işkencenin ardından ölüme terk ettiği şahıs olayın sabahında yol kenarına çıkmayı başardı. Vatandaşların yarı baygın şekilde fark ettikleri S.K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
kaynak:milliyet
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