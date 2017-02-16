

FETÖ'nün, PKK adına eyleme katılan kişinin sicilini temizleyip çalıntı sorularla subay yaptığı iddia edildi. Görüntüleri doğrulayan gözaltındaki Teğmen F.U. ifadesinde "Örgüt abileri, soruları vererek okula girmemi sağladılar." dedi.







Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri sınav sorularının hazırlandığı birimde görev yapan kripto FETÖ üyelerinin PKK'lı ve sol terör örgütü üyelerini dahi himmet karşılığında subay yaptıkları belirlendi. FETÖ'nün kripto yapılanması tarafından subay yapılan teğmen F.U. gözaltına alındı. İzmir'de Mayın Arama ve Kurtarma Birliği'nde görev yapan F.U.'nun Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih bölümünde okuduğu yıllarda PKK ve sol terör örgütleriyle birlikte 10 ayrı eyleme katıldığı ve terör örgütü PKK'dan kaydı olduğu belirlendi. FETÖ'nün F.U.'ya ulaşıp önce örgüte kattıkları ardından da emniyetteki terör kayıtlarını silip soruları vererek subaylık sınavına soktukları ortaya çıktı.







kaynak:milliyet