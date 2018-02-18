Spor Toto Süper Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanda Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

Karabükspor - Akhisarspor maçında kazanan, 3-0'lık skorla Akhisarspor oldu ve Karabükspor kötü gidişatını sonlandıramadı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki mücadele, Dr. Necmettin Şeyhoglu Stadı'nda oynandı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller 41. dakikada Mustafa Yumlu, 58. dakikada Muğdat Çelik ve 75. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu ile geldi.

AKHİSARSPOR PUANINI 27 PUANA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Akhisarspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 27 puanla, 16. sıradaki Alanyaspor'un 6 puan üstünde 11. sıraya yükseldi. Karabükspor ise son 5 maçındaki 4. yenilgisini alarak 12 puanla ligin dibinde yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Kaynak: haberinburada