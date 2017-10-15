Akhisarspor'un deplasmanda Trabzonspor'u 6-1 yendiği karşılaşmanın ardından Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları;

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DEĞİL, GERÇEKÇİYİZ"

Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sahada inanılmaz bir performans gösterdiler. Maç öncesi gösterdiğimiz taktikleri bire bir uyguladılar. Onlar bizi buralara getirdiler. Gerçekçi olmamız lazım. Bizim öncelikli hedeflerimiz üst sıralara tutunmak. Hedefimiz ne Beşiktaş ne Fenerbahçe'yi yakalamak. Aşağa sıralara bakmadan üst sıraları hedefliyoruz. 6-7 içinde olabilmek istiyoruz.

"TAKIMIN YARISI TRABZONSPORLU"

Trabzonspor'un yaptığı hamlelerden sonra doğru çıkışlarımız oldu. Daha da farklı olabilirdi. Rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Takımın yarısı Trabzonsporlu. Çok iyi analiz ettik ve özellikle öndeki oyuncularımız çok iyi oynadılar. Bundan önce ligde 8 gol atmıştık, bu maçta 6 tane attık. Trabzonsporlu kardeşlerime bundan sonrası için başarılar diliyorum.

Kaynak: haberinburada