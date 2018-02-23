AKHİSARSPOR SAHASINDA KONYASPOR'A GÖZ AÇTIRMADI
Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 3-0 yendi.
Akhisarspor - Konyaspor maçında kazanan, 3-0'lık skorla Akhisarspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Akhisar Stadyumu'nda oynandı.
Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 68. dakikalarda Seleznev ile birlikte 88. dakikada Serginho'dan geldi.
AKHİSARSPOR PUANINI 30'A YÜKSELTTİ
Bu sonucun ardından Akhisarspor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. Konyaspor ise 21 puanla küme düşme potasında, 16. basamakta yer aldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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