AKHİSARSPOR MAÇLARINDAN SONRA, TRABZONSPOR'DA 3 TEKNİK DİREKTÖR 1 BAŞKAN İSTİFA ETTİ
Trabzonspor'da Akhisarspor'la oynanan maçlardan sonra 3 teknik direktör 1 başkan istifa etti. 13 kez Akhisarspor'la karşılaşan Trabzonspor sadece 3 galibiyet alabildi.
Son maçta Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 mağlup eden Akhisar, bordo-mavili ekibin son yıllarda korkulu rüyası oldu.
TRABZONSPOR'DA AKHİSAR MAÇLARINDAN SONRA 3 TEKNİK ADAM İSTİFA ETTİ
Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Vahid Halilhodziç ve Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, Sadri Şener yönetimi de olağanüstü genel kurul kararı alarak görevi sezon sonunda bırakmıştı.
BAŞKAN SADRİ ŞENER DE AKHİSARSPOR MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETTİ
Bordo-mavililer, ilk olarak 2012-2013 sezonunda Süper Lig'de oynayan maçta Akhisarspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maç sonrasında Sadri Şener, taraftarların tepkisiyle karşılaşırken mayıs ayı için olağanüstü genel kurul kararı alındı. Şener, genel kurulda aday olmayarak görevi bıraktı.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY, HALİLODZİC VE ERSUN YANAL
2013-2014 sezonunun 20. haftasında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu kez rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük görevinden istifa etti.
Bordo-mavililer, Akçay'ın yerine yardımcısı Hami Mandıralı ile göreve devam etti.Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında ise, Ege temsilcisi karşısında deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in ligde çıktığı son karşılaşma oldu.
SON KURBAN ERSUN YANAL OLDU
Akhisarspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokeren maçlarının ardından Fransız asıllı Boşnak teknik adam Vahid Halilhodziç, görevinden ayrıldı.
Bu sezon da Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi farklı sonuçla kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.
TRABZONSPOR AKHİSARSPOR'A KARŞI 11 MAÇTA 3 KEZ GALİP GELEBİLDİ
Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde 11 kez karşı karşıya gelirken sadece 3 maçta galip geldi. Ege temsilcisi, Trabzonspor karşısında 5 kez galip gelirken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.
Kaynak: haberinburada
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