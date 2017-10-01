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AKHİSARLI FUTBOLCU FENERBAHÇE FORMASINI YERE FIRLATTI


Akhisarlı futbolcu Fenerbahçe formasını yere fırlattı
Tarih : 01 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Akhisarlı Futbolcu Fenerbahçe Formasını Yere Fırlattı(5/10)1

Süper Lig'in 7. haftasında Akhisar'ın sahasında Fenerbahçe'yi yendiği maç sonrası ilginç bir an yaşandı.

Vatan'da yer alan habere göre Akhisarlı futbolcu Sissoko'nun Giuliano'nun formasını aldığını gören Yumlu, olay yerinde biterek takım arkadaşının elinden aldığı formayı yere fırlattı.

Şaşkına dönen Fransız futbolcu, bu duruma bozulsa da tepki göstermeden formayı yerden alıp soyunma odasının yolunu tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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