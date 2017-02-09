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akhisar'dan hamzaoğlu açıklaması

AKHİSAR'DAN HAMZAOĞLU AÇIKLAMASI

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, sezon başında takımın başına getirilen Tolunay Kafkas ile daha uzun yıllar çalışmak istediğini ve şu anda teknik direktör değişikliğinin söz konusu dahi olmadığını kaydederek Hamza Hamzaoğlu söylentilerini yalanladı.

Tarih : 09 Şubat 2017, 14:46
Puan Ver : Akhisar'dan Hamzaoğlu Açıklaması(9/10)11


Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, sezon başında takımın başına getirilen Tolunay Kafkas ile daha uzun yıllar çalışmak istediğini ve şu anda teknik direktör değişikliğinin söz konusu dahi olmadığını kaydederek Hamza Hamzaoğlu söylentilerini yalanladı.

 



HAMZAOĞLU YALANLAMASI



Öte yandan Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, sezon başında takımın başına getirilen Tolunay Kafkas ile daha uzun yıllar çalışmak istediğini ve şu anda teknik direktör değişikliğinin söz konusu dahi olmadığını kaydederek Hamza Hamzaoğlu söylentilerini yalanladı.








Etiketler: Akhisar  Dan  Hamzaoğlu  Açıklaması    haber

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